Onde assistir a Manchester United x Burnley, pelo Campeonato Inglês?

Os times entram em campo neste domingo (18), às 12h (de Brasília), em Old Trafford, em Manchester; saiba como acompanhar ao vivo

Vice-líder da Premier League, o Manchester United recebe o Burnley, neste domingo (18), às 12h (de Brasília), no Estádio Old Trafford, em Manchester, pela 32ª rodada do Campeonato Inglês. A partida terá transmissão ao vivo da Fox Sports , na TV fechada. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manchester United x Burnley DATA Domingo, 18 de abril de 2021 LOCAL Old Trafford - Manchester, ING HORÁRIO 12h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Red Devils ainda podem sonhar com o título / Foto: Getty Images

A Fox Sports é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo (18), às 12h (de Brasília). Na Goal , você também segue o minuto a minuto em tempo real.

Qual é o número do canal da Fox Sports?

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

MANCHESTER UNITED

A 11 pontos do líder Manchester City, mas com um jogo a menos, o United ainda se permite sonhar com um possível título da Premier League. Com 18 pontos em disputa, os Red Devils são os únicos que ainda podem tentar tirar a taça das mãos de Pep Guardiola .

Para isso, uma vitória contra o Burnley é fundamental: deixará o time de Ole Gunnar Solksjaer a apenas oito pontos do City, com 18 por jogar, uma distância considerável, mas que não é impossível de ir buscar.

Para o confronto, Martial e Phil Jones seguem de fora, mas Rashford e Bailly podem voltar, o primeiro recuperado de lesão, e o segundo, de Covid-19. De resto, Solksjaer deve entrar com o time titular diante do Burnley.

Provável escalação do Manchester United: Henderson; Shaw, Maguire, Lindelof e Wan-Bissaka; McTominay e Fred; Pogba, Bruno Fernandes e Rashford (Greenwood); Cavani.

BURNLEY

Já o Burnley vive situação oposta: o time está na 16ª colocação da Premier League e ainda não garantiu o seu lugar na próxima edição do torneio, a sete pontos do Fulham, primeiro time no Z-3, também com um jogo a menos em relação ao rival.

Uma vitória, então, praticamente garantiria o Burnley na próxima temporada do Campeonato Inglês: Sean Dyche irá com tudo que tem para tentar um resultado inesperado contra os gigantes em Old Trafford.

Nick Pope e Dwight McNeil são dúvida para a partida, enquanto Brady, Barnes e Long seguem de fora. Caso o goleiro não tenha condições de jogo, Bailey Peacock-Farrell será o titular.

POPE | “We have put ourselves in a good position to have a good end to the season and then call it a good season and then look forward to next year." 💬 #MUNBUR | #UTC — Burnley FC (@BurnleyOfficial) April 16, 2021

Provável escalação do Burnley: Pope (Peacock-Farrell); Lowton, Tarkowski, Mee e Pieters; Gudmundsson, Brownhill, Westwood e McNeil; Chris Wood e Vydra.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MANCHESTER UNITED

JOGO CAMPEONATO DATA Tottenham 1 x 3 Manchester United Premier League 11 de abril de 2021 Manchester United 2 x 0 Granada Liga Europa 16 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Leeds United x Manchester United Premier League 25 de abril de 2021 10h (de Brasília) Manchester United x Roma Liga Europa 29 de abril de 2021 16h (de Brasília)

BURNLEY

JOGO CAMPEONATO DATA Southampton 3 x 2 Burnley Premier League 4 de abril de 2021 Burnley 1 x 2 Newcastle Premier League 11 de abril de 2021

Próximas partidas