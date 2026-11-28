Como assistir a Manchester United x Brentford com uma VPN

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Prévia da partida

Premier League - Rodada 12 28 de nov. de 2026 - 10:00 Old Trafford

O Manchester United recebe o Brentford em Old Trafford no sábado, 28 de novembro, pela Premier League, ainda em busca de respostas.

Mauricio Pochettino ainda espera sua primeira vitória como técnico do United. Sua passagem começou com uma derrota por 4 a 0 para o Liverpool, seguida pelo empate por 2 a 2 com o Sporting na Champions League, na quarta-feira.

Aquela noite em Lisboa teve dois pênaltis em um intervalo de três minutos, um gol de empate do Sporting no fim e a expulsão de Youri Tielemans. Bruno Fernandes marcou duas vezes, mas o United saiu com um ponto quando acreditava que deveria ter conquistado três.

Senne Lammens está sob pressão após seus erros em Portugal. Pochettino defendeu publicamente o goleiro e disse que a linha defensiva também deve assumir parte da responsabilidade.

O Brentford chega em situação bem melhor. O time de Keith Andrews venceu o Everton por 4 a 0 na segunda-feira e ocupa a sexta posição na tabela, enquanto o United está em 19º.

Leny Yoro está disponível depois que o United recorreu com sucesso do cartão vermelho recebido por ele em Anfield. Uma comissão independente determinou que a expulsão foi um erro evidente.