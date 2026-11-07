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Onde assistir a Manchester United x Aston Villa ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e por streaming?

Manchester United x Aston Villa
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Um guia com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo entre Manchester United e Aston Villa, pela Premier League, ao vivo hoje.

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Prévia da partida

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Premier League - Rodada 10
Old Trafford

O Manchester United recebe o Aston Villa em Old Trafford no domingo, em uma partida da Premier League de grande importância para os dois clubes antes da pausa para os jogos das seleções.

O United chega após uma vitória dramática por 3 a 2 sobre a Roma pela Champions League no meio da semana, resultado que encerrou uma sequência de nove jogos sem vencer iniciada em setembro. A equipe de Michael Carrick continua em situação complicada no campeonato nacional: ocupa a 17ª posição na tabela da Premier League e não pode se permitir outro tropeço em casa.

A vitória sobre a Roma melhorou o clima em Old Trafford, mas teve um custo. Carlos Baleba, contratado do Brighton por £ 70 milhões no verão, deixou o campo mancando no segundo tempo, com suspeita de um problema na parte posterior da coxa. Carrick confirmou desde então que o jogador de 22 anos ficará afastado por várias semanas, perdendo esta partida e toda a pausa para os jogos das seleções.

O Aston Villa chega a Manchester na 10ª posição, embora tenha apresentado resultados irregulares recentemente. A equipe de Unai Emery sofreu uma derrota por 3 a 0 para o Barcelona pela Champions League na última terça-feira, mas também conquistou uma vitória expressiva por 2 a 1 sobre o Manchester City no início de outubro.

Zion Suzuki, contratado pelo Villa no verão, atraiu a atenção de clubes de toda a Europa após um início de temporada impressionante no gol. Emery, porém, estará concentrado em somar pontos na Premier League no domingo, e não nas especulações sobre uma transferência de seu goleiro.

Com o United precisando vencer para se manter longe da zona de rebaixamento e o Villa tentando voltar à metade de cima da tabela, nenhuma das equipes pode encarar a partida com displicência. Confira tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo.

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Prováveis escalações de Manchester United x Aston Villa

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  • M. Carrick
  • U. Emery

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