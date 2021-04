Onde assistir a Manchester City x Tottenham, pela final da Copa da Liga Inglesa?

Equipes entram em campo neste domingo (25), às 12h30 (de Brasília), no estádio de Wembley; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Duelo de gigantes na final da Copa da Liga Inglesa: Manchester City e Tottenham disputam o título neste domingo (25), às 12h30 (de Brasília), no estádio de Wembley. A partida terá transmissão da ESPN Brasil , na TV fechada. Na Goal , o torcedor pode acompanhar todos os lances em tempo real .

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manchester City x Tottenham DATA Domingo, 25 de abril de 2021 LOCAL Wembley - Londres, ING HORÁRIO 12h30 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A final será disputada no palco histórico de Wembley / Foto: Getty Images

A ESPN Brasil transmitirá a final neste domingo (25). Na Goal , o torcedor pode acompanhar a partida em tempo real .

Qual é o número do canal da ESPN Brasil?

Por cabo:

CLARO TV: 70

CLARO TV HD: 570

VIVO TV HD: 570

Por satélite:

SKY: 198

SKY HD: 598

CLARO TV: 70

CLARO TV HD: 570

VIVO TV: 462

VIVO TV HD: 875

OI TV HD: 160

BLUTV HD: 343

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

MANCHESTER CITY

O City, de Pep Guardiola, é o segundo maior vencedor da Copa da Liga, com sete títulos, e pode igualar o Liverpool, que tem oito, caso saia campeão neste domingo. Seria o quarto título consecutivo dos Citizens no torneio.

Enquanto caminha para vencer mais uma vez a Premier League, o time já começa a pensar no primeiro jogo das semifinais da Liga dos Campeões da Uefa , no meio de semana, diante do PSG.

Assim, a tendência é que De Bruyne, que ainda é dúvida, comece no banco de reservas para se manter saudável para o duelo no meio de semana. Aguero, outro que também está se recuperando, não deve começar como titular. Stones foi expulso contra o Aston Villa e deve ser substituído por Laporte. Fora os três desfalques, Pep Guardiola deve escalar o que tem de melhor para tentar conquistar outro título pela equipe.

Provável escalação do Manchester City: Ederson (Steffen); Walker, Laporte, Rúben Dias e Cancelo; Rodri, Gundogan e Bernardo Silva; Mahrez, Gabriel Jesus e Foden.

TOTTENHAM

Sem José Mourinho, demitido após não conseguir quebrar a fila de títulos do Tottenham , Ryan Mason, o treinador interino da equipe - de 29 anos -, irá para o seu segundo jogo, após bater o Southampton na estreia por 2 a 1.

Assim, Mason tem uma oportunidade de ouro para colocar seu nome da história dos Spurs: o time não vence um título desde 2007-08, ainda antes de sua "era milionária", quando foi campeão da mesma Copa da Liga Inglesa, sobre o Chelsea, com gols de Berbatov e Woodgate, aos 49 do segundo tempo.

Ben Davies está de fora, por lesão, enquanto Doherty e o craque Harry Kane ainda são dúvida. A tendência é que, caso Kane não consiga entrar em campo, Son assuma o comando de ataque e o bom e velho Dele Alli receba outra oportunidade no time titular.

Provável escalação do Tottenham: Lloris; Aurier, Alderweireld, Dier e Reguilón; Hojbjerg, Ndombelé, Bale, Lucas Moura e Son (Dele Alli); Harry Kane (Son).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MANCHESTER CITY

JOGO CAMPEONATO DATA Chelsea 1 x 0 Manchester City Copa da Inglaterra 17 de abril de 2021 Aston Villa 1 x 2 Manchester City Premier League 21 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO PSG x Manchester City Liga dos Campeões 28 de abril de 2021 16h (de Brasília) Crystal Palace x Manchester City Premier League 1 de maio de 2021 8h30 (de Brasíia)

TOTTENHAM

JOGO CAMPEONATO DATA Everton 2 x 2 Tottenham Premier League 16 de abril de 2021 Tottenham 2 x 1 Southampton Premier League 21 de abril de 2021

Próximas partidas