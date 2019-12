Onde assistir a Manchester City x Sheffield, pela Premier League?

Equipes entram em campo neste domingo (29), às 15h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após Pep Guardiola desistir do título da Premier League, o encara o Sheffield neste domingo (29) às 15h (de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Inglês. A partida terá transmissão exclusiva do canal Espn , na TV fechada. O torcedor também pode acompanhar tudo ao vivo na Goal, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manchester City X DATA Domingo, 29 de dezembro de 2019 LOCAL Etihad Stadium - Manchester, ING HORÁRIO 15h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida do City quer a recuperação no Inglês / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão da Espn Brasil, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÃO E MAIS

MANCHESTER CITY

Na terceira posição, com 38 pontos, os Citizens entram em campo buscando apagar a derrota sofrido pelo na última rodada por 3 a 2.

Para o confronto, o técnico Pep Guardiola não poderá contar com Ederson, suspenso após a expulsão contra o Wolves. Desta forma, Claudio Bravo assume a vaga de titular.

O City inicia a rodada ocupando a terceira posição, com 38 pontos. 14 pontos a menos que o líder .

Provável escalação do Man. City: Bravo; Cancelo, Otamendi, Fernandinho, Zinchenko; De Bruyne, Gundogan, Foden; Mahrez, Aguero, Sterling

SHEFFIELD

Na sétima posição, com 29 pontos, o Sheffield tem apenas uma dúvida para o confronto contra os Citizens. O goleiro Simon Moore é a única preocupação.

Vale destacar que a equipe vem embalada com três vitórias seguidas, além de um empate.

Provável escalação do Sheffield: Henderson; Basham, Egan, O'Connell; Baldock, Lundstram, Norwood, Fleck, Stevens; McGoldrick, Mousset

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MANCHESTER CITY

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester City 3 x 1 City Premier League 21 de dezembro Wolves 3 x 2 Manchester City Premier League 27 de dezembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Manchester City x Premier League 1 de janeiro 14h30 (de Brasília) Manchester City x Port Vale Copa da 4 de janeiro 14h30 (de Brasília)

SHEFFIELD

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 1 Sheffield United Premier League 21 de dezembro Sheffield United 1 x 1 Premier League 26 de dezembro

Próximas partidas