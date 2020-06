Onde assistir a Manchester City x Monaco, pelas oitavas de final da Champions League 2016/17?

TNT tem preenchido parte de sua programação com jogos memoráveis da Liga dos Campeões

Com a Champions League paralisada devido ao surto do coronavírrus, a TNT decidiu montar uma programação especial para a semana e anunciou a reprise do duelo entre x , pelo jogo de ida das oitavas de final da 20016/17, nesta terça-feira (16), às 16h (de Brasília).

QUANDO É?

JOGO Manchester City 5 x 3 Monaco DATA DO JOGO 21 de fevereiro de 2017 DATA DA REPRISE Terça-feira, 16 de junho de 2020 LOCAL Etihad Stadium - Manchester, ING HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O duelo terá transmissão ao vivo no canal TNT, na TV fechada.

SOBRE AS QUARTAS DE FINAL DA CHAMPIONS LEAGUE 2009/10

O Manchester City venceu o Monaco por 5 a 3 num incrível jogo de ida pelas oitavas de final da Champions League. A partida teve duas viradas: primeiro, os franceses tomaram a frente do placar ao fazerem 2 a 1, mas viram os donos da casa protagonizarem uma nova virada e chegarem ao 5 a 3. Os gols foram marcados por Agüero (2x), Sterling, Stones e Sané, para o City, e Falcao (2x) e Mbappé, para o Monaco.

OS 11 TITULARES

Escalação do Manchester City: Caballero; Sagna, Otamendi, Stones e Fernandinho (Zabaleta); Yaya Touré, De Bruyne e David Silva; Sterling (Jesús Navas), Agüero (Fernando) e Sané. Técnico: Pep Guardiola.

Escalação do Monaco: Subasic; Sidibé, Glik, Raggi e Mendy; Fabinho, Bakayoko (Dirar), Lemar e Bernardo Silva (João Moutinho); Mbappé (Germain) e Falcao. Técnico: Leonardo Jardim.

A CAMPANHA DO MANCHESTER CITY

RODADA JOGO Primeira rodada Manchester City 4 x 0 Monchengladbach Segunda rodada 3 x 3 Manchester City Terceira rodada 4 x 0 Manchester City Quarta rodada Manchester City 3 x 1 Barcelona Quinta rodada Monchengladbach 1 x 1 Manchester City Sexta rodada Manchester City 1 x 1 Celtic Oitavas de final (ida) Manchester City 5 x 3 Monaco Oitavas de final (volta) Monaco 3 x 1 Manchester City

