Onde assistir a Manchester City x Leicester City, pela Premier League?

Clássico inglês será disputado neste sábado (21), às 14h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Ocupando apenas a terceira posição da Premier League e a 14 pontos do , o recebe o City na tarde deste sábado (21), às 14h30 (de Brasília). A partida terá transmissão da Espn . Você também pode acompanhar tudo ao vivo na Goal clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manchester City x Leicester DATA Sábado, 21 de dezembro de 2019 LOCAL Etihad Stadium - Manchester, ING HORÁRIO 14h30 (de Brasília)

City já não acredita no título da Premier League na temporada / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão da Espn Brasil. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÃO E MAIS

MANCHESTER CITY

Depois da vitória importante sobre o Oxford na Inglesa, o City entra em campo concentrado em busca da recuperação na Premier League.

Para o confronto, o técnico Pep Guardiola ainda não sabe se poderá contar com Sergio Aguero. Caso o atacante ainda não esteja apto, é muito provável que o treinador volte a escalar Gabriel Jesus entre os titulares.

Os Citizens ocupam apenas a terceira posição, com 35 pontos. 14 a menos que o líder Liverpool.

Provável escalação do Man. City: Ederson; Walker, Otamendi, Fernandinho, Mendy; Rodrigo, Gundogan; Sterling, De Bruyne, Foden, Gabriel Jesus

LEICESTER CITY

Na vice-liderança da Premier League, com 39 pontos, a 10 do líder Liverpool, o Leicester City chega embalado para o confronto.

No entanto,depois de apenas empatar em 1 a 1 com o no último final de semana, Brendan Rodgers pode voltar para o 4-5-1 no Etihad, com Kelechi Iheanacho desfalcando o time.

Provável escalação do Leicester: Schmeichel; Pereira, Evans, Soyuncu, Chilwell; Pérez, Tielemans, Ndidi, Maddison, Barnes; Vardy

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MANCHESTER CITY

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 3 Manchester City Premier League 15 de dezembro Oxford United 1 x 3 Manchester City Copa da Liga Inglesa 18 de dezembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Manchester City Premier League 27 de dezembro 16h45 (de Brasília) Manchester City x Premier League 29 de dezembro 15h (de Brasília)

LEICESTER CITY

JOGO CAMPEONATO DATA Leicester City 1 x 1 Norwich Premier League 14 de dezembro 2 (2) x 2 (4) Leicester City Copa da Liga Inglesa 18 de dezembro

