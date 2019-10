Onde assistir a Manchester City x Dinamo Zagreb, pela Liga dos Campeões

Equipes entram em campo nesta terça-feira (1) pela segunda rodada da fase de grupos da UCL; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O recebe o Dínamo Zagreb nesta terça-feira (1), às 16h (de Brasília), valebdo a liderança do Grupo C da Liga dos Campeões. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Space, na TV fechada, além do EI Plus.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manchester City x Dinamo Zagreb DATA Terça-feira, 1 de outubro LOCAL Eithad Stadium - Manchester, ING HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Space, na TV fechada, além do EI Plus. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÃO E MAIS

MANCHESTER CITY

Valendo a liderança do Grupo C, o City recebe o Dinamo Zagreb nesta terça de olho na segunda vitória na UCL. Vindo de três jogos com vitórias, a equipe comandada por Pep Guardiola chega embalada para o duelo de logo mais.

O técnico não deverá contar com De Bruyne, que perdeu a última atividade, além de Aymeric Laporte, Leroy Sane e John Stones.

Mais artigos abaixo

No entanto, David Silva e Bernardo Silva, que estavam no banco de reservas no final de semana, começarão ao lado de Rodrigo no meio-campo.

Provável escalação do Man. City: Ederson; Cancelo, Otamendi, Fernandinho, Mendy; Bernardo Silva, Rodrigo, David Silva; Mahrez, Aguero, Sterling

DÍNAMO ZAGREB

Por outro lado, o Dínamo, que goleou o por 4 a 0, assegurou a liderança por conta do saldo de gols, e tem como objetivo seguir na ponta da tabela.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS MANCHESTER CITY Últimas partidas JOGO CAMPEONATO DATA Preston 0 x 3 Manchester City Premier League 24 de setembro 1 x 3 Manchester City Premier League 28 de setembro Próximas partidas JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Manchester City x Premier League 6 de outubro 10h (de Brasília) x Manchester City Premier League 19 de outubro 13h30 (de Brasília) DINAMO ZAGREB Últimas partidas JOGO CAMPEONATO DATA Karlovac x 7 Dinamo Copa da 24 de setembro Lokomotiva 0 x 4 Dinamo Campeonato Croata 27 de setembro Próximas partidas JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Dinamo x Slaven Koprivnica Campeonato Croata 5 de outubro 11h30 (de Brasília) Gorica x Dínamo Campeonato Croata 18 de outubro 13h (de Brasília)

Livakovic; Théophile-Catherine, Dilaver, Peric; Stojanovic, Moro, Ademi, Leovac; Orsic, Petrovic, Olmo