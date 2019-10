Onde assistir a Manchester City x Atalanta, pela Liga dos Campeões

Citizens defendem a invencibilidade do Grupo C da UCL nesta terça-feira (22); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Invicto na Liga dos Campeões, o enfrenta o na tarde desta terça-feira (22), às 16h (de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos da UCL. A partida terá transmissão ao vivo do canal Space, na TV fechada, além do EI Plus.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manchester City x Atalanta DATA Terça-feira, 22 de outubro LOCAL Etihad Stadium - Manchester, ING HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto:Getty Images)

A partida terá transmissão para o do canal Space, na TV fechada, além do EI Plus. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

MANCHESTER CITY

Líder absoluto do Grupo C, o Manchester City quer seguir com o aproveitamento de 100% na UCL. Para isso, o técnico Pep Guardiola poderá contar com os retornos de Nicolas Otamendi e Kyle Walker, além de John Stones, que voltou a aparecer no banco de reservas na vitória sobre o .

Por outro lado, os Citizens seguem sem contar com Leroy Sane e Aymeric Laporte.

O confronto nesta terça será especial para Sergio Aguero. O jogador fará a sua centésima participação nas competições de clubes da UEFA, enquanto Bernardo Silva tem 49 participações em partidas europeias.

Provável escalação do Man. City: Ederson; Walker, Stones, Otamendi, Zinchenko; Bernardo Silva, Rodrigo, De Bruyne; Mahrez, Aguero, Sterling

ATALANTA

Ainda sem vencer na , o Atalanta entra em campo após o empate por 3 a 3 com a na última rodada do Campeonato Italiano.

A equipe não poderá contar com Duvan Zapata devido a lesão, enquanto Josip Ilicic e Simon Kjaer esperam por uma oportunidade.

Atualmente, o Atalanta ocupa a lanterna do Grupo C, sem nenhum ponto conquistado.

Provável escalação do Atalanta: Gollini; Tolói, Djimsiti, Masiello; Hateboer, Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gómez; Muriel

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MANCHESTER CITY

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester City 0 x 2 Premier League 6 de outubro Crystal Palace 0 x 2 Manchester City Premier League 19 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Manchester City x Premier League 26 de outubro 8h30 (de Brasília) Manchester City x Inglesa 29 de outubro 19h45 (de Brasília)

ATALANTA

JOGO CAMPEONATO DATA Atalanta 3 x 1 Lecce Campeonato Italiano 6 de outubro Lazio 3 x 3 Atalanta Campeonato Italiano 19 de outubro

Próximas partidas