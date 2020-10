Onde assistir a Manchester City x Arsenal, pela Premier League?

e esquentam a quinta rodada da Premier League neste sábado (17), no Etihad Stadium, a partir das 13h30 (de Brasília), em clássico válido pela quinta rodada. O duelo coloca mais uma vez Pep Guardiola e seu ex-auxiliar, Mikel Arteta, frente a frente. A partida será transmitida pela ESPN , na TV fechada. Na Goal você poderá acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

Pep Guardiola tem problemas para escalar o Manchester City para o clássico. Isso porque Dr Bruyne e Sterling são dúvidas após apresentarem problemas físicos servindo suas seleções, além de Gabriel Jesus e Sergio Aguero continuarem lesionados. Os Citizens buscam sua recuperação no Campeonato Inglês, após maus resultados nas últimas rodadas.

