Horário de Los Angeles Rams x Green Bay Packers

O Los Angeles Rams recebe o Green Bay Packers no SoFi Stadium, em Inglewood, Califórnia, em um confronto na véspera do Dia de Ação de Graças, pela semana 12 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para quarta-feira, 25 de novembro, às 20h no horário da costa leste dos EUA e às 17h no horário do Pacífico (1h de quinta-feira, 26, no horário de Greenwich).

Rams e Packers têm a mesma campanha, de seis vitórias e quatro derrotas, em uma disputa acirrada pelas vagas de wild card da NFC. Os times se enfrentam no primeiro jogo da história da NFL na véspera do Dia de Ação de Graças. Green Bay espera contar com a estreia de Micah Parsons na temporada e tenta proteger Jordan Love da pressão da defesa de Los Angeles, enquanto os Rams lidam com lesões importantes dos recebedores Puka Nacua e Davante Adams.

Onde assistir a Los Angeles Rams x Green Bay Packers

Nos EUA:

Netflix / NFL+ / Fubo

No Reino Unido:

DAZN Game Pass / Sky Sports NFL / Netflix

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Notícias de Los Angeles Rams x Green Bay Packers

Notícias do Los Angeles Rams

Desfalques entre os recebedores : Los Angeles está sem seus dois principais recebedores. Puka Nacua está fora da temporada, com previsão de recuperação de quatro a cinco meses, após passar por uma cirurgia no ligamento colateral medial do joelho. A lesão ocorreu em meio a uma suspensão de três jogos imposta pela NFL por violação das regras de conduta pessoal. O veterano Davante Adams, com uma lesão na parte posterior da coxa, também segue na lista de lesionados e não deve voltar antes da semana 13 ou 14.

: Los Angeles está sem seus dois principais recebedores. Puka Nacua está fora da temporada, com previsão de recuperação de quatro a cinco meses, após passar por uma cirurgia no ligamento colateral medial do joelho. A lesão ocorreu em meio a uma suspensão de três jogos imposta pela NFL por violação das regras de conduta pessoal. O veterano Davante Adams, com uma lesão na parte posterior da coxa, também segue na lista de lesionados e não deve voltar antes da semana 13 ou 14. Linha ofensiva desfalcada : Os Rams estão sem o center titular e seu reserva: Coleman Shelton, com uma lesão na parte posterior da coxa, e Dylan McMahon, que lesionou o joelho e foi colocado na lista de lesionados. O guard Steve Avila, com uma lesão na parte posterior da coxa, também está fora. O jogador de linha ofensiva Justin Dedich, que lesionou a mão, voltou a treinar sem restrições e deve ajudar na parte central da linha.

: Os Rams estão sem o center titular e seu reserva: Coleman Shelton, com uma lesão na parte posterior da coxa, e Dylan McMahon, que lesionou o joelho e foi colocado na lista de lesionados. O guard Steve Avila, com uma lesão na parte posterior da coxa, também está fora. O jogador de linha ofensiva Justin Dedich, que lesionou a mão, voltou a treinar sem restrições e deve ajudar na parte central da linha. Reforços na defesa : O defensive end Kobie Turner, que lesionou a virilha, participou integralmente do treino de domingo e está perto de voltar. Se jogar, será a primeira vez que Turner, Aaron Donald, Braden Fiske, Myles Garrett e Byron Young estarão juntos na linha defensiva dos Rams.

: O defensive end Kobie Turner, que lesionou a virilha, participou integralmente do treino de domingo e está perto de voltar. Se jogar, será a primeira vez que Turner, Aaron Donald, Braden Fiske, Myles Garrett e Byron Young estarão juntos na linha defensiva dos Rams. Outras notícias sobre lesões : O outside linebacker Myles Garrett, que lesionou o joelho, e o running back Kyren Williams, com uma lesão no dedo do pé, tiveram participação limitada no treino de domingo, mas ambos devem jogar. O safety Kam Curl, com uma lesão no dedo do pé, e o tight end Terrance Ferguson, com problemas no tornozelo e na parte posterior da coxa, não treinaram. Ferguson já foi descartado. O cornerback Trent McDuffie, que lesionou as costas, treinou sem restrições.

: O outside linebacker Myles Garrett, que lesionou o joelho, e o running back Kyren Williams, com uma lesão no dedo do pé, tiveram participação limitada no treino de domingo, mas ambos devem jogar. O safety Kam Curl, com uma lesão no dedo do pé, e o tight end Terrance Ferguson, com problemas no tornozelo e na parte posterior da coxa, não treinaram. Ferguson já foi descartado. O cornerback Trent McDuffie, que lesionou as costas, treinou sem restrições. Momento e histórico dos técnicos: Los Angeles chega de uma semana de folga com quatro vitórias seguidas. O técnico Sean McVay acumula cinco derrotas em cinco confrontos contra Matt LaFleur, de Green Bay, embora tenha vencido o irmão de Matt, Mike LaFleur, técnico do Arizona Cardinals, na semana 10.

Notícias do Green Bay Packers

Reforços importantes na defesa : Todos os jogadores do elenco ativo de 53 atletas de Green Bay participaram de alguma forma dos treinos no fim de semana. O edge rusher Micah Parsons, que lesionou o joelho, treinou com equipamento completo, mas teve participação limitada. Após romper o ligamento cruzado anterior em dezembro passado, ele se aproxima da estreia na temporada de 2026, com um número limitado de jogadas. O linebacker titular Zaire Franklin, que lesionou a canela, também deve voltar depois de um mês fora.

: Todos os jogadores do elenco ativo de 53 atletas de Green Bay participaram de alguma forma dos treinos no fim de semana. O edge rusher Micah Parsons, que lesionou o joelho, treinou com equipamento completo, mas teve participação limitada. Após romper o ligamento cruzado anterior em dezembro passado, ele se aproxima da estreia na temporada de 2026, com um número limitado de jogadas. O linebacker titular Zaire Franklin, que lesionou a canela, também deve voltar depois de um mês fora. Reforços na linha ofensiva : Os Packers terão a ajuda de veteranos na proteção do quarterback Jordan Love. O center Sean Rhyan, que lesionou o tornozelo, deve voltar após perder quatro jogos, e a previsão é que o veterano guard direito Kevin Zeitler, que lesionou o tríceps, faça sua primeira partida como titular por Green Bay. O guard esquerdo Aaron Banks, que lesionou o joelho, treinou sem restrições.

: Os Packers terão a ajuda de veteranos na proteção do quarterback Jordan Love. O center Sean Rhyan, que lesionou o tornozelo, deve voltar após perder quatro jogos, e a previsão é que o veterano guard direito Kevin Zeitler, que lesionou o tríceps, faça sua primeira partida como titular por Green Bay. O guard esquerdo Aaron Banks, que lesionou o joelho, treinou sem restrições. Incerteza entre os running backs : O astro Josh Jacobs, running back que passou por cirurgia no dedo anelar da mão direita, teve participação limitada no treino. No entanto, o técnico Matt LaFleur indicou que Jacobs ainda precisa demonstrar que consegue segurar a bola adequadamente e dificilmente jogará. Caleb Johnson e Pierre Strong Jr., contratado recentemente para o elenco de treinos, ficam como opções para a posição.

: O astro Josh Jacobs, running back que passou por cirurgia no dedo anelar da mão direita, teve participação limitada no treino. No entanto, o técnico Matt LaFleur indicou que Jacobs ainda precisa demonstrar que consegue segurar a bola adequadamente e dificilmente jogará. Caleb Johnson e Pierre Strong Jr., contratado recentemente para o elenco de treinos, ficam como opções para a posição. Atualizações sobre a secundária e os recebedores : O cornerback novato Brandon Cisse, que lesionou uma costela e deixou a derrota para Minnesota na semana passada, treinou de forma limitada, mas afirmou estar "bem" para jogar. Os recebedores Bo Melton, com uma lesão na coxa, e Skyy Moore, com uma lesão no tornozelo, assim como o linebacker Isaiah McDuffie, que lesionou uma costela, também tiveram participação limitada. O tight end Luke Musgrave segue na lista de atletas fisicamente incapazes de jogar.

: O cornerback novato Brandon Cisse, que lesionou uma costela e deixou a derrota para Minnesota na semana passada, treinou de forma limitada, mas afirmou estar "bem" para jogar. Os recebedores Bo Melton, com uma lesão na coxa, e Skyy Moore, com uma lesão no tornozelo, assim como o linebacker Isaiah McDuffie, que lesionou uma costela, também tiveram participação limitada. O tight end Luke Musgrave segue na lista de atletas fisicamente incapazes de jogar. Momento e urgência: Green Bay tem seis vitórias e quatro derrotas e ocupa atualmente a sétima posição da NFC. O time busca se recuperar após perder por 30 a 10 para os Vikings na semana 10 e enfrenta uma defesa dos Rams que somou nove sacks nos últimos dois jogos.

Los Angeles Rams LA Sequência Green Bay Packers GB LA LA GB GB Todos os jogos Todos os jogos Arizona Cardinals ARZ 6 34 Los Angeles Rams LA V Washington Commanders WAS 13 20 Los Angeles Rams LA V Los Angeles Rams LA 24 9 Los Angeles Chargers LAC V Las Vegas Raiders LVR 21 35 Los Angeles Rams LA V Los Angeles Rams LA 16 18 Arizona Cardinals ARZ D Partidas disputadas 5 Pontos marcados 129 Todos os jogos Todos os jogos Green Bay Packers GB 10 30 Minnesota Vikings MIN D New England Patriots NE 27 45 Green Bay Packers GB V Green Bay Packers GB 27 19 Carolina Panthers CAR V Detroit Lions DET 20 17 Green Bay Packers GB D Green Bay Packers GB 23 13 Dallas Cowboys DAL V Partidas disputadas 5 Pontos marcados 122

Confrontos Empate 0 0 5 NFL Los Angeles Rams LA 19 Green Bay Packers GB 24 FJ NFL Green Bay Packers GB 20 Los Angeles Rams LA 3 FJ NFL Green Bay Packers GB 24 Los Angeles Rams LA 12 FJ NFL Green Bay Packers GB 36 Los Angeles Rams LA 28 FJ NFL Green Bay Packers GB 32 Los Angeles Rams LA 18 FJ 80 Pontos marcados 136

Links úteis

AFC Leste: Buffalo Bills | Miami Dolphins | New England Patriots | New York Jets

NFC Leste: Dallas Cowboys | Philadelphia Eagles | New York Giants | Washington Commanders

AFC Norte: Baltimore Ravens | Cleveland Browns | Cincinnati Bengals | Pittsburgh Steelers

NFC Norte: Chicago Bears | Detroit Lions | Green Bay Packers | Minnesota Vikings

AFC Sul: Houston Texans | Indianapolis Colts | Jacksonville Jaguars | Tennessee Titans

NFC Sul: Atlanta Falcons | Carolina Panthers | New Orleans Saints | Tampa Bay Buccaneers

AFC Oeste: Denver Broncos | Kansas City Chiefs | Las Vegas Raiders | Los Angeles Chargers

NFC Oeste: Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | San Francisco 49ers | Seattle Seahawks