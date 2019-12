Onde assistir a Liverpool x Watford, pela Premier League?

Reds defendem a invencibilidade no Campeonato Inglês neste sábado (14), às 9h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Encarando o lanterna da Premier League, o recebe o na manhã deste sábado (14), às 9h30 (de Brasília), em Anfield, pela 17ª rodada do Campeonato Inglês. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Espn Brasi. Você também pode acompanhar o duelo em tempo real, clicando AQUI!

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO E ONDE É?

JOGO Liverpool x Watford DATA Sábado, 14 de dezembro LOCAL Anfield - Liverpool, ING HORÁRIO 9h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Reds estão em busca de encerrar o jejum de título da Premier League / Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo da ESPN , na TV fechada. Aqui, na Goal, você fica ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

LIVERPOOL

Na liderança da Premier League, com 46 pontos, os Reds podem viajar para o na próxima semana com uma vantagem ainda maior.

Para o confronto contra o modesto Watford, o técnico Klopp não poderá contar com Dejan Lovren, lesionado durante a vitória sobre o Salzburg por 2 a 0 na . Desta forma, Joe Gomez deve começar ao lado de Virgil van Dijk.

Salah e Mané podem ser poupados para o confronto. Shaqiri e Origi, devem ganhar uma oportunidade entre os titulares.

Provável escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Djik, Robertson; Chamberlain, Henderson, Milner; Shaqiri, Firmino, Origi

WATFORD

Na lanterna do Inglês, com apenas nove pontos e apenas uma vitória conquistada, o Watford entra em campo pressionado, mas sem muitas ambições na casa do Liverpool.

Nigel Pearson comanda o seu primeiro jogo no Watford e não poderá contar com Jose Holebas, Danny Welbeck, Tom Cleverley e Sebastian Prodl.

Por outro lado, Craig Dawson e Daryl Janmaat são dúvidas.

Provável escalação do Watford: Foster; Femenía, Kabasele, Cathcart, Masina; Doucouré, Capoue; Sarr, Pereyra, Deulofeu; Deeney

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

LIVERPOOL

JOGO CAMPEONATO DATA Bournemouth 0 x 3 Liverpool Premier League 7 de dezembro Salzburg 0 x 2 Liverpool Liga dos Campeões 10 de dezembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Liverpool Inglesa 17 de dezembro 16h45 (de Brasília) A determinar x Liverpool Mundial de Clubes 18 de dezembro 14h30 (de Brasília)

WATFORD

JOGO CAMPEONATO DATA City 2 x 0 Watford Premier League 4 de dezembro Watford 0 x 0 Premier League 7 de dezembro

Próximas partidas