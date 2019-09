Onde assistir a Liverpool x Newcastle, pela Premier League

Equipes entram em campo neste sábado (14), às 8h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Ainda sem perder e líder absoluto na Premier Lague, o entra em campo neste sábado contra o , às 8h30 (de Brasília), em duelo válido pela quinta rodada do torneio inglês. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN , na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Liverpool x Newcastle DATA Sábado, 14 de setembro LOCAL Anfield - Liverpool, ING HORÁRIO 8h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo da Espn Brasil. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÃO E MAIS

LIVERPOOL

Ainda sem contar com Alisson, Nathaniel Clyne e Naby Keita, o técnico Jurgen Klopp foca em mais uma vitória para seguir 100% na Premier League, antes de estrear na na próxima semana contra o .

Atualmente, os Reds estão no topo da liderança do Inglês, com 12 pontos. Dois a mais que o vice-líder, .

Provável escalação do Liverpool: Adrián; Alexander-Arnold, Matip, Dijk; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané

NEWCASTLE

A lista de lesões do Newcastle está diminuindo, mas Steve Bruce está com nada menos que sete jogadores.

O técnico Bruce pode repetir a mesma escalação que empatou com o por 1 a 1.

Ocupando a 14ª posição, com quatro pontos, a equipe tem na fuga do rebaixamento sua principal meta.

Provável escalação do Newcastle: Dubravka; Krafth, Schar, Shelvey, Dummet, Wilems; Almirón, Hayden, Longstaff, Atsu; Joelinton

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

LIVERPOOL

JOGO CAMPEONATO DATA Liverpool 3 x 1 Premier League 24/08/2019 0 x 3 Liverpool Premier League 31/08/2019

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Napoli x Liverpool Champions League 17/09/2019 16h (de Brasília) x Liverpool Premier League 22/09/2019 12h30 (de Brasília)

NEWCASTLE

JOGO CAMPEONATO DATA Newcastle 1 (2) x (4) 1 City Inglesa 28/08/2019 Newcastle 1 x 1 Watford Premier League 31/08/2019

Próximas partidas