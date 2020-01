Onde assistir a Liverpool x Manchester United, pela Premier League?

Clássico inglês será disputado neste domingo (19), às 13h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Embalado, o encara o neste domingo (19), às 13h30 (de Brasília), em Anfield, pela 23ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN , na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Liverpool x Manchester United DATA Domingo, 18 de janeiro de 2020 LOCAL Anfield - Liverpool, ING HORÁRIO 13h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Reds seguem absolutos na temporada 2019/20 / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo para o Brasil ba Espn Brasil, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

LIVERPOOL

Líder absoluto da Premier League, os Reds seguem imbatíveis na temporada. Após ter vencido o por 1 a 0 na última rodada, o time comandado por Klopp agora tem pela frente mais um desafio: o Manchester United.

Para o clássico, o técnico alemão deve contar com Dejan Lovren, Joel Matip e, crucialmente, Fabinho, que retornaram aos treinamentos,

Por outro lado, as opções no meio-campo continuam um pouco limitadas, com Alex Oxlade-Chamberlain, Adam Lallana e Takumi Minamino disputando um lugar ao lado de Jordan Henderson e Gigi Wijnaldum.

Provável escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk e Robertson; Chamberlaim, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane

MANCHESTER UNITED

A grande preocupação no que diz respeito ao United é a aptidão de Marcus Rashford, que é a principal dúvida na escalação entre os titulares.

O United segue fazendo sua campanha de altos e baixos sob o comando de Solskjaer. Nos últimos cinco jogos, os Red Devils venceram três e perderam duas vezes.

Provável escalação do Man. United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Williams; Matic, Fred; Juan Mata, Pereira, James; Martial

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

Em 202 confrontos registrados na história, o Manchester United leva uma vantagem sobre o Liverpool. Foram 80 vitórias para o time de Manchester, contra 65 dos Reds, além de 57 empates.

ANO JOGO COMPETIÇÃO 2019 Liverpool 1 x 1 Manchester United Premier League 2019 Manchester United 0 x 0 Liverpool Premier League 2018 Liverpool 3 x 1 Manchester United Premier League 2018 Manchester United 2 x 1 Liverpool Premier League 2017 Liverpool 0 x 0 Manchester United Premier League

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

LIVERPOOL

JOGO CAMPEONATO DATA Liverpool 1 x 0 Copa da 05 de janeiro Tottenham 0 x 1 Liverpool Premier League 11 de janeiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Liverpool Premier League 23 de janeiro 17h (de Brasília) Shrewsbury Town 26 de janeiro 14h (de Brasília)

MANCHESTER UNITED

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester United 4 x 0 Premier League 11 de janeiro Manchester United 1 x 0 Wolves Copa da Inglaterra 15 de janeiro

Próximas partidas