É clássico valendo a liderança. o viaja para enfrentar o neste domingo (17), às 13h30 (de Brasília), pela 19ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal ESPN Brasil, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN . Na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real.

Sem vencer há três jogos na Premier League, o Liverpool viu sua vantagem para os rivais diminuir e foi ultrapassado pelo Manchester United na tabela da competição. Agora, o time comandado por Jurgen Klopp quer voltar a vencer. Assim, a equipe ficaria com o mesmo número de pontos do rival se ganhar em Anfield.

Para o confronto, Klopp deve utilizar o que tem de melhor para tentar vencer o clássico. O problema, nestes últimos tempos, é sempre o mesmo: o miolo de zaga. Sem Van Dijk e Joe Gomez, já que ambos ficarão de molho por muito tempo, e com Matip e Tsimikas também lesionados, o treinador terá que utilizar Rhys Williams ou Nathaniel Phillips em campo.

O ponto positivo fica pela consolidação de Thiago Alcântara, que finalmente deve estrear como titular em Anfield pelo Liverpool.

Provável escalação do Liverpool: Alisson; Robertson, Fabinho, Rhys Williams e Alexander-Arnold; Wijnaldum, Thiago Alcântara e Henderson; Mané, Firmino e Salah.

Já o United, líder da Premier League depois de tanto tempo, quer continuar a boa fase. Por mais que o time tenha sido questionado após a eliminação nas semifinais da Copa da Liga Inglesa diante do , os Red Devils estão invictos há 12 jogos pelo Campeonato Inglês, contando com grandes atuações de Bruno Fernandes e Marcus Rashford.

O único desfalque importante para a equipe pode ser Anthony Martial, dúvida após sofrer lesão na vitória sobre o . Já Pogba, finalmente jogando bem após longo período no banco de reservas, deve ser novamente titular contra o Liverpool.

