Como assistir a Liverpool x Manchester United com uma VPN

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Prévia do jogo

Premier League - Rodada 11 22 de nov. de 2026 - 11:30 Anfield

Mauricio Pochettino inicia seu trabalho no Manchester United em um dos estádios mais exigentes do futebol inglês. O United visita o Liverpool em Anfield neste domingo, pela Premier League.

Pochettino chegou a Carrington apenas na quarta-feira para substituir Michael Carrick, demitido depois que o United conquistou apenas uma vitória nas dez primeiras partidas do campeonato. O resultado deixou o clube na 18ª posição, sua pior colocação nesta altura da temporada desde 1986/87. O treinador admitiu que tem dormido apenas três ou quatro horas por noite na tentativa de preparar o elenco a tempo.

O Liverpool ocupa a quarta posição e tem 57,3% de probabilidade de vitória, segundo o supercomputador da Opta, embora tenha vencido apenas um dos cinco jogos em casa pelo campeonato nesta temporada. A equipe de Andoni Iraola também perdeu para o Fenerbahce pela Champions League em seu último compromisso europeu.

Iraola alertou seus jogadores para que não se deixem enganar pela posição do United no campeonato. Os visitantes venceram por 2 a 1 em Anfield na temporada passada e ganharam os dois confrontos com o Liverpool pelo campeonato, resultados que os tornam uma ameaça real independentemente da posição que ocupam na tabela.

Pochettino assume uma equipe que ainda não terminou nenhum jogo da Premier League sem sofrer gols e cede 0,14 gol esperado, excluídos os pênaltis, por finalização sofrida, o pior índice da competição. Sua tarefa mais urgente é organizar uma defesa que tem sido repetidamente exposta nesta temporada.

O argentino também tem um retrospecto pessoal difícil contra o adversário deste domingo: não venceu nenhum dos últimos oito confrontos com o Liverpool em suas passagens por Tottenham e Chelsea. Tanto o histórico quanto as circunstâncias fazem deste um teste exigente.

Veja tudo o que você precisa saber sobre onde assistir a Liverpool x Manchester United.

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