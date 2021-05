Onde assistir a Liverpool x Crystal Palace, pela Premier League?

Os times entram em campo nesta domingo (23), às 12h (de Brasília), em Anfield; saiba como acompanhar ao vivo na TV e na internet

É o fim da linha para o time de Jurgen Klopp: o Liverpool recebe o Crystal Palace neste domingo (23), às 12h (de Brasília), em Anfield, pela última rodada da Premier League. Basta uma vitória simples e os Reds conseguirão a classificação histórica . O duelo terá transmissão ao vivo na ESPN Brasil , na TV fechada. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Liverpool x Crystal Palace DATA Domingo, 23 de maio de 2021 LOCAL Anfield - Liverpool, ING HORÁRIO 12h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Andre Marriner

Assistentes: Richard West e Scott Ledger

Quatro árbitro: Tony Harrington

VAR: Paul Tierney, AVAR: Eddie Smart

ONDE VAI PASSAR?



O Anfield será o palco do duelo / Foto: Getty Images

A ESPN Brasil, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo (23), às 12h (de Brasília). Na Goal , você também segue o minuto a minuto em tempo real.

Qual é o número do canal da ESPN Brasil?

Por cabo:

CLARO TV: 70

CLARO TV HD: 570

VIVO TV HD: 570

Por satélite:

SKY: 198

SKY HD: 598

CLARO TV: 70

CLARO TV HD: 570

VIVO TV: 462

VIVO TV HD: 875

OI TV HD: 160

BLUTV HD: 343

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

LIVERPOOL

É praticamente histórico: as chances do Liverpool em se classificar para a próxima temporada da Liga dos Campeões da Uefa eram ínfimas e alguns até já afirmavam que Klopp deixaria o clube ao fim da Premier League. Mas após uma sequência boa de vitórias e com jogadores como Roberto Firmino - o maior artilheiro brasileiro da história do Campeonato Inglês - recuperando o bom futebol, o time só depende de si para se classificar.

Mas nada está certo: a equipe comandada por Jurgen Klopp segue com muitos problemas: Kabak, Diogo Jota, Van Dijk, Gomez, Kelleher, Matip, Henderson e Keita estão contundidos e fora da partida contra o Burnley.

Provável escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Williams e Robertson; Fabinho, Thiago e Wijnaldum; Salah, Firmino e Mané.

CRYSTAL PALACE

Apenas cumprindo tabela , o Crystal Palace não tem mais ambições no campeonato... a não ser bater o Liverpool, fechar a temporada com chave de ouro e dar uma despedida digna para o treinador Roy Hodgson, que irá se aposentar neste domingo (23).

O time vai com vários desfalques, porém: Sakho, Ferguson, Wickham, McArthur e Eze estão lesionados, enquanto Milivojevic ficou de fora contra o Arsenal por problemas pessoais e pode desfalcar a equipe de Roy Hodgson novamente. Benteke, Mitchell e Dann também são dúvida.

Provável escalação do Crystal Palace: Guaita; Ward, Tomkins, Gary Cahill e Aanholt; Kouyté, Milivojevic e Schlupp; Townsend, Ayew e Zaha.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

LIVERPOOL

JOGO CAMPEONATO DATA West Bromwich 1 x 2 Liverpool Premier League 16 de maio de 2021 Burnley 0 x 3 Liverpool Premier League 19 de maio de 2021

CRYSTAL PALACE