Onde assistir a Liverpool x Chelsea, pela final da Supercopa da Uefa

Ingleses disputam o troféunesta quarta-feira (14), às 16h (de Brasília), na Turquia

e decidem o título da Supercopa da Uefa nesta quarta-feira (14), às 16h (de Brasília), após conquistarem a Liga dos Campeões e a , respectivamente. O duelo terá transmissão exclusiva no Facebook Watch pelas páginas da e do Esporte Interativo. Na Goal, você acompanha o pré-jogo e a bola rolando clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Liverpool x Chelsea DATA Quarta-feira, 14 de agosto LOCAL Vodafone Park - Istambul, TUR HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A partida terá transmissão ao vivo no Facebook Watch pelas páginas da Liga dos Campeões e do Esporte Interativo . Aqui, na Goal, o torcedor pode ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÃO E MAIS

LIVERPOOL

Atual campeão da Champions League, o Liverpool não poderá contar com o goleiro Alisson, lesionado durante a vitória sobre o por 4 a 1 na rodada de estreia da Premier League. Adrián será o seu substituto, enquanto Lovren, em meio a rumores sobre uma possível transferência para a , foi afastado da equipe.

Os Reds chegam após alguns resultados negativos na pré-temporada. O time perdeu para , e , empatou com o e ganhou apenas do .

Provável escalação: Adrián, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk e Robertson; Fabinho, Henderson e Milner; Salah, Mané e Firmino.

CHELSEA

Terceiro colocado da última Premier League, o Chelsea vem mais fraco para a atual temporada, sem Eden Hazard, que foi para o , e David Luiz, reforço do Arsenal. A principal contratação até agora foi de Mateo Kovacic, ex-Real Madrid.

O Chelsea se sagrou campeão da Supercopa Europeia em 1998 ao bater o Real Madrid por 1 a 0.

Provável escalação: Arrizabalaga; Azpilicueta, Zouma, Christensen, Alonso; Jorginho, Kovacic; Pedro, Mount, Pulisic; Giroud.