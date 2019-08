Onde assistir a Liverpool x Arsenal, pela Premier League

Clássico marca a terceira rodada do Campeonato Inglês neste sábado (24); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Invictos e líderes na Premier League, e entram em campo neste sábado (24), às 13h30 (de Brasília), em Anfield, em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Inglês. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN , na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Liverpool x Arsenal DATA Sábado, 24 de agosto LOCAL Anfield - Liverpool, ING HORÁRIO 13h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo da Espn Brasil. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÃO E MAIS

LIVERPOOL

Invicto no Campeonato Inglês, o técnico Jurgen Klopp poderá contar com o retorno de Adrián, recuperado de uma lesão no tornozelo. No entanto, Dejan Lovren e Naby Keita ainda são dúvidas, enquanto Fabinho e Henderson voltam ao time titular, após a reserva contra o .

Atualmente, os Reds dividem a liderança da Premier League justamente com o Arsenal, com seis pontos cada.

Provável escalação do Liverpool: Adrián; Alexander-Arnold, Gomez, Dijk, Robertson; Wijnaldum, Fabinho, Henderson; Salah, Firmino, Mané

ARSENAL

Também com duas vitórias no torneio, o Arsenal sabe que a tarefa de vencer o Liverpool em Anfield não será fácil.

O Arsenal não vence no estádio do rival desde 2012, além de ter sofrido pelo menos três gols em suas últimas quatro visitas.

O técnico Unai Emery espera ter Granit Xhaka disponível para viagem.

Provável escalação do Arsenal: Leno; Maitland-Niles, Sokratis, Luiz, Monreal; Guendouzi, Xhaka, Ceballos; Pépé, Lacazette, Aubameyang

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

LIVERPOOL

JOGO CAMPEONATO DATA Liverpool 2 (5) x (4) 2 Supercopa da Uefa 14/08/2019 Southampton 1 x 2 Liverpool Premier League 17/08/2019

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Liverpool Premier League 31/08/2019 13h30 (de Brasília) Liverpool x Premier League 14/09/2019 08h30 (de Brasília)

ARSENAL

JOGO CAMPEONATO DATA Newcastle 0 x 1 Arsenal Premier League 11/08/2019 Arsenal 2 x 1 Burnley Premier League 17/08/2019

Próximas partidas