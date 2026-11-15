Como assistir a Lituânia x Liechtenstein com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.

Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita Assista futebol onde quiser

Obtenha uma VPN confiável . Escolha um provedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).

. Escolha um provedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.

Conecte-se ao servidor . Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP).

. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

Faça login e encontre a transmissão. Crie uma conta ou entre na sua conta junto à emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar a partida!

Prévia da partida

Liga das Nações D - Rodada 6 16 de nov. de 2026 - 12:00 Dariaus Ir Gireno Stadium

A Lituânia recebe Liechtenstein no estádio Dariaus ir Gireno, em uma partida do Grupo 2 da Liga D da Liga das Nações da UEFA que pode influenciar a classificação final.

A Lituânia de Edgaras Jankauskas chega ao jogo na segunda posição do grupo, buscando confirmar sua colocação e encerrar a campanha na Liga das Nações de forma positiva.

Liechtenstein chega em má fase e tem encontrado dificuldades ao longo da competição. A equipe de Konrad Funfstuck perdeu quatro das últimas cinco partidas e ainda não encontrou uma fonte confiável de gols.

A Lituânia já venceu Liechtenstein uma vez nesta edição da Liga das Nações, por 2 a 0 em setembro, e terá confiança para repetir o resultado em casa.

A seleção anfitriã empatou por 0 a 0 com o Suriname em um amistoso em 12 de novembro, sem sofrer gols, mas mostrando pouco no ataque. Liechtenstein, por sua vez, perdeu por 1 a 0 para o Azerbaijão apenas dois dias antes, ampliando uma sequência de resultados ruins antes desta última partida.

Com a classificação do grupo ainda indefinida, a Lituânia vai buscar os três pontos. Confira a seguir tudo o que você precisa saber para assistir à partida ao vivo.

Notícias das equipes e elencos