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Onde assistir a Lituânia x Liechtenstein ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e por streaming?

Lituânia x Liechtenstein
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Liga das Nações D

Tudo o que você precisa saber para assistir a Lituânia x Liechtenstein ao vivo hoje pela Liga D da Liga das Nações da UEFA.

Como assistir a Lituânia x Liechtenstein com uma VPN

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Prévia da partida

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Liga das Nações D - Rodada 6
Dariaus Ir Gireno Stadium

A Lituânia recebe Liechtenstein no estádio Dariaus ir Gireno, em uma partida do Grupo 2 da Liga D da Liga das Nações da UEFA que pode influenciar a classificação final.

A Lituânia de Edgaras Jankauskas chega ao jogo na segunda posição do grupo, buscando confirmar sua colocação e encerrar a campanha na Liga das Nações de forma positiva.

Liechtenstein chega em má fase e tem encontrado dificuldades ao longo da competição. A equipe de Konrad Funfstuck perdeu quatro das últimas cinco partidas e ainda não encontrou uma fonte confiável de gols.

A Lituânia já venceu Liechtenstein uma vez nesta edição da Liga das Nações, por 2 a 0 em setembro, e terá confiança para repetir o resultado em casa.

A seleção anfitriã empatou por 0 a 0 com o Suriname em um amistoso em 12 de novembro, sem sofrer gols, mas mostrando pouco no ataque. Liechtenstein, por sua vez, perdeu por 1 a 0 para o Azerbaijão apenas dois dias antes, ampliando uma sequência de resultados ruins antes desta última partida.

Com a classificação do grupo ainda indefinida, a Lituânia vai buscar os três pontos. Confira a seguir tudo o que você precisa saber para assistir à partida ao vivo.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Lituânia x Liechtenstein

Técnico

  • E. Jankauskas

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