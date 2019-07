Onde assistir a Libertad x Grêmio, pelas oitavas de final da Libertadores

Após ter vencido o primeiro jogo por 2 a 0, equipe gaúcha pode perder por até um gol de diferença para se garantir nas quartas

O visita o nesta quinta-feira (1), às 21h30 (de Brasília), no Defensores Del Chaco, no , pelo duelo de volta das oitavas de final da , podendo perder até por um gol de diferença que estará classificado. A partida não será transmitida nos canais brasileiros, somente no Facebook Watch. Aqui, na Goal, o torcedor também poderá acompanhar o duelo em tempo real, com narração lance a lance, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

JOGO Libertad x Grêmio DATA Quinta-feira, 1 de agosto LOCAL Defensores Del Chaco - PAR HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?

A partida não será transmitida nos canais de TV, somente no Facebook Watch. Aqui, na Goal, o torcedor também poderá acompanhar o duelo em tempo real, com narração lance a lance.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

LIBERTAD

Grêmio e Libertad já se encontraram três vezes em 2019. Pela fase de grupos, os paraguaios levaram a melhor em Alegre, vitória por 1 a 0, enquanto o Tricolor venceu em Assunção e na Arena, já pelas oitavas de final.

O Libertad ficou como líder do grupo H, com 12 pontos, enquanto a equipe gaúcha ficou em segundo, com 10.

Provável escalação: Martín Silva; Iván Piris, Luis Cardozo, Paulo Da Silva e Mathias Espinoza; Antonio Bareiro, Cristian Riveros, Alexander Mejía e Ovied; Iván Franco e Edgar Benítez

GRÊMIO

A equipe de Renato Gaúcho entra em campo com uma boa vantagem após vencer em casa por 2 a 0 no primeiro jogo. Com o resultado, o Grêmio pode até perder por um gol de diferença que está classificado. Se perder por 2 a 0, a decisão irá para os pênaltis.

No entanto, apesar da vantagem, o goleiro Victor pediu para o grupo "esquecer" o resultado na Arena e focar na qualidade do Libertad.

"Temos que esquecer a vantagem, sabemos da qualidade (do Libertad), classificaram em primeiro no grupo. É uma equipe inteligente e experiente. Temos que deixar a vantagem para o final do segundo tempo, entrar pensando que está 0 a 0 para fazer um jogo maduro. Sabendo da vantagem, mas jogando com sabedoria", disse.

Geromel, suspenso após ser expulso no primeiro jogo, será substituído por David Braz.

Provável escalação: