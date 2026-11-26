Como assistir a Levante x Racing Santander com uma VPN

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. Escolha um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo em seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.

Conecte-se ao servidor . Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para mudar sua localização digital (endereço IP).

. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para mudar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

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Prévia da partida

La Liga - Rodada 14 27 de nov. de 2026 - 15:00 Estadio Ciudad de Valencia

O Levante recebe o Racing Santander pela LaLiga no Estádio Ciudad de Valencia, buscando se afastar da parte de baixo da tabela.

O time de Luis Castro está em 15º lugar e venceu apenas uma das últimas cinco partidas em todas as competições. Vem de um empate por 1 a 1 com o Elche, resultado que ampliou sua sequência sem vitórias no campeonato.

O Racing chega em fase bem melhor. O time de Jose Lopez está em 7º lugar e venceu quatro dos últimos cinco jogos, incluindo a vitória por 3 a 2 sobre a Real Sociedad em sua partida mais recente.

O visitante marcou nove gols nesse período, embora também tenha sofrido três em casa contra o Real Madrid no início deste mês. A regularidade defensiva fora de casa ainda é uma dúvida para o time.

O Levante tem sido difícil de vencer, mas não convenceu. Além de dois empates e uma vitória sobre o CD Tarancon pela Copa do Rei, sofreu derrotas consecutivas na liga para a Real Sociedad e o Atlético de Madrid.

Os dois times precisam lidar com problemas de lesão, e a fase recente dá confiança ao Racing para a viagem a Valência. Veja tudo o que você precisa saber para assistir à partida.

O canal de TV e a opção de transmissão online para Levante x Racing Santander estão listados abaixo. A ExpressVPN é a opção de transmissão indicada para assistir ao vivo fora de sua região de origem.

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