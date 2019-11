Onde assistir a Levante x Barcelona, pelo Campeonato Espanhol

Equipes entram em campo neste sábado (2), às 12h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Visando se manter na liderança do Campeonato Espanhol, o enfrenta o neste sábado (2), às 12h (de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo do canal Espn, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha tudo clicando AQUI !

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Levante x Barcelona DATA Sábado, 2 de novembro LOCAL Estadio Ciudad de - ESP HORÁRIO 12h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida deseja se manter na ponta da (Foto:Getty Images)

A partida terá transmissão para o do canal Espn, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

LEVANTE

Vindo de vitória sobre o por 2 a 1, o Levante volta a campo com a dura missão de encarar o Barça.

Borja Mayoral e Roger Marti estão buscando iniciar entre os titulares na de Paco Lopez, enquanto Bardhi deve se juntar a Jose Campaña e Radoja no meio-campo.

Atualmente, a equipe ocupa a décima posição, com 14 pontos.

Provável escalação do Levante: Fernandéz; Miramón, Vezo, Postigo, Clerc; Campaña, Radoja, Bardhi; Hernâni, Mayoral, Moreles

BARCELONA

Na ponta da classificação, com 22 pontos, um a mais que o , segundo colocado, os catalães voltam a campo pensando apenas na vitória.

O técnico Ernesto Valderde poderá contar com o retorno de Dembélé, e dar descanso a Luis Suárez, enquanto Sergi Roberto pode aparecer no lugar de Nelson Semedo.

Lionel Messi, que foi convocado para defender a seleção argentina nos amistosos contra Brasil e Uruguais, nos dias 15 e 19 de novembro, tambéme está confirmado entre os titulares.

Provável escalação do Barça: Ter Stegen; Sergi Roberto, Gerard Piqué, Lenglet, Alba; De Jong, Busquets, Arthur; Messi, Dembélé (Suárez) e Griezmann

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BARCELONA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Slavia Praga 1 x 2 Barcelona Campeonato Espanhol 19 de outubro Barcelona 5 x 1 Campeonato Espanhol 29 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Barcelona x Slavia Praga Liga dos Campeões 5 de novembro 14h55 (de Brasília) Barcelona x Campeonato Espanhol 9 de novembro 17h (de Brasília)

LEVANTE

JOGO CAMPEONATO DATA Levante 0 x 1 Campeonato Espanhol 27 de outubro Real Sociedad 1 x 2 Levante Campeonato Espanhol 30 de outubro

Próximas partidas