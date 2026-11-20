Como assistir a Lens x Toulouse com uma VPN

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. Escolha um provedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Campeonato Francês - Rodada 11 21 de nov. de 2026 - 14:45 Stade Bollaert-Delelis

O Lens recebe o Toulouse no Stade Bollaert-Delelis em uma partida da Ligue 1 de grande importância para as duas equipes, que estão na metade inferior da tabela. Como nenhuma delas vive a fase que gostaria, é um confronto que nenhuma pode se dar ao luxo de perder.

O Lens atravessa uma sequência difícil de resultados, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos em todas as competições. Após sofrer uma goleada por 9 a 1 para o Como na Champions League, perdeu por 2 a 1 para o Marseille na Ligue 1. A equipe de Didier Digard tem sofrido muitos gols nesse período. Ocupa a 11ª posição na Ligue 1 e precisa reagir em casa.

A lista de lesionados no Bollaert-Delelis não ajuda. O Lens está sem vários jogadores importantes, o que limita as opções de Digard e aumenta a pressão para que os disponíveis assumam mais responsabilidade.

O Toulouse chega em situação um pouco melhor, pelo menos nas últimas semanas. A equipe de Jens Berthel Askou venceu o Strasbourg por 3 a 1 em sua partida mais recente e somou sete pontos nos últimos cinco jogos da Ligue 1. Está em 12º, uma posição abaixo do Lens, e terá motivos para acreditar que pode aproveitar a fragilidade defensiva do time da casa.

O retrospecto recente do confronto é amplamente favorável ao Lens, que venceu três dos últimos quatro jogos oficiais entre os clubes. O Toulouse precisará quebrar esse padrão para conseguir algum ponto na Borgonha.

Confira a seguir tudo o que você precisa saber para assistir a Lens x Toulouse ao vivo.

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