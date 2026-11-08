Como assistir a Lens x Marseille com uma VPN
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- Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.
- Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).
- Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva detentora dos direitos de transmissão.
- Entre na conta e encontre a transmissão. Crie uma conta ou entre na sua conta na plataforma da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar a partida!
Prévia da partida
O Lens recebe o Marseille no Stade Bollaert-Delelis, em uma partida da Ligue 1 que não poderia chegar em um momento mais difícil para o time da casa. A equipe de Yannick Cahuzac precisa se recuperar depois de sofrer uma das derrotas mais dolorosas da história recente da competição.
O Lens perdeu por 9 a 1 para o Como na quarta rodada da Champions League, resultado que deixou os jogadores visivelmente abalados e levou o técnico a exigir uma profunda reflexão. Cahuzac reconheceu que a equipe foi completamente dominada e pediu aos jogadores que recuperem o orgulho imediatamente diante da própria torcida.
O defensor Ruben Aguilar, autor do único gol do Lens na partida, admitiu que o vestiário estava em choque e desanimado, enquanto o meio-campista Michael Cuisance descreveu o resultado como uma lição, mais do que uma derrota. O esforço necessário para a recuperação mental antes do apito inicial de domingo é considerável.
O Marseille chega com o moral bem mais elevado. A equipe de Bruno Genesio conquistou uma disciplinada vitória por 1 a 0 sobre o Bayer Leverkusen na Liga Europa, com um gol de Amine Gouiri aos 77 minutos decidindo um confronto equilibrado. O goleiro Jeffrey de Lange teve atuação excepcional durante toda a partida e fez três defesas decisivas para não sofrer gols na Alemanha.
A equipe de Genesio venceu três dos últimos cinco jogos em todas as competições e ocupa a sexta posição na tabela da Ligue 1, três lugares acima do Lens, que está em nono. O Marseille vai ao Bollaert-Delelis embalado e com um elenco capaz de castigar um time da casa que ainda tenta assimilar o trauma sofrido na competição europeia.
Confira a seguir tudo o que você precisa saber para assistir a Lens x Marseille ao vivo.