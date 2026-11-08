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Campeonato Francês
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Onde assistir a Lens x Marseille ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e pela internet?

Lens x Olympique de Marseille
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Campeonato Francês

Guia completo de como assistir a Lens x Marseille ao vivo pela Ligue 1 hoje.

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Prévia da partida

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Campeonato Francês - Rodada 10
Stade Bollaert-Delelis

O Lens recebe o Marseille no Stade Bollaert-Delelis, em uma partida da Ligue 1 que não poderia chegar em um momento mais difícil para o time da casa. A equipe de Yannick Cahuzac precisa se recuperar depois de sofrer uma das derrotas mais dolorosas da história recente da competição.

O Lens perdeu por 9 a 1 para o Como na quarta rodada da Champions League, resultado que deixou os jogadores visivelmente abalados e levou o técnico a exigir uma profunda reflexão. Cahuzac reconheceu que a equipe foi completamente dominada e pediu aos jogadores que recuperem o orgulho imediatamente diante da própria torcida.

O defensor Ruben Aguilar, autor do único gol do Lens na partida, admitiu que o vestiário estava em choque e desanimado, enquanto o meio-campista Michael Cuisance descreveu o resultado como uma lição, mais do que uma derrota. O esforço necessário para a recuperação mental antes do apito inicial de domingo é considerável.

O Marseille chega com o moral bem mais elevado. A equipe de Bruno Genesio conquistou uma disciplinada vitória por 1 a 0 sobre o Bayer Leverkusen na Liga Europa, com um gol de Amine Gouiri aos 77 minutos decidindo um confronto equilibrado. O goleiro Jeffrey de Lange teve atuação excepcional durante toda a partida e fez três defesas decisivas para não sofrer gols na Alemanha.

A equipe de Genesio venceu três dos últimos cinco jogos em todas as competições e ocupa a sexta posição na tabela da Ligue 1, três lugares acima do Lens, que está em nono. O Marseille vai ao Bollaert-Delelis embalado e com um elenco capaz de castigar um time da casa que ainda tenta assimilar o trauma sofrido na competição europeia.

Confira a seguir tudo o que você precisa saber para assistir a Lens x Marseille ao vivo.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Lens x Olympique de Marseille

3-4-2-1
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Lens
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Formação
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Olympique de Marseille
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4-3-3
R. RisserR. RisserS. BaidooS. BaidooJ. TodiboJ. TodiboR. AguilarR. AguilarM. CuisanceM. CuisanceA. HaidaraA. HaidaraM. UdolM. UdolF. SotocaF. SotocaF. ThauvinF. ThauvinS. AbdulhamidS. AbdulhamidT. HazardT. HazardJ. De LangeJ. De LangeN. AguerdN. AguerdC. Egan-RileyC. Egan-RileyU. GarciaU. GarciaT. WeahT. WeahP. HoejbjergP. HoejbjergH. AbdelliH. AbdelliT. NnadiT. NnadiI. PaixaoI. PaixaoT. MmadiT. MmadiA. GouiriA. Gouiri
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Olympique de Marseille
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3-4-2-1
Lens

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Técnico

  • Y. Cahuzac
  • B. Genesio

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