Onde assistir a Leganés x Barcelona, pelo Campeonato Espanhol

Catalães defendem a liderança da Liga neste sábado (23), às 9h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Dividindo a liderança do Campeonato Espanhol com o Real Madrid, o Barcelona entra em campo neste sábado (23) para enfrentar o às 9h (de Brasília), pela 14ª rodada da . A partida terá transmissão ao vivo do Fox Premium. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Leganés x DATA Sábado, 23 de novembro LOCAL Estadio Municipal de Butarque - ESP HORÁRIO 9h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Catalães entram em campo pressionados após dois tropeços seguidos na temporada / Foto:Getty Images

A partida terá transmissão para o no Fox Premium. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

LEGANÉS

Na lanterna da La Liga com apenas seis pontos, o Leganés entra em campo com o retorno de Jonathan Silva na lateral-esquerda, além de Martin Braithwaite e Youssef En-Nesyri, que retornam de suas respectivas seleções.

Com Christian Rivera machucado, Javier Eraso deve começar em campo.

Provável escalação do Leganés: Cuéllar; Siovas, Bustinza, Omeruo; Rosales, Mesa, Rivera, Jonathan Silva; Rodríguez, En-Nesyri, Braithwaite

BARCELONA

Após aplicar a goleada sobre o por 4 a 1, os catalães voltam a campo neste sábado (23), com o técnico Ernesto Valverde sem poder contar com Nelson Semedo, lesionado e Sergi Roberto, suspenso.

Desta forma, Moussa Wague deve iniciar na lateral-direita, além de Junior Firpo substituindo Jordi Alba. lesionado.

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Wague, Piqué, Lenglet, Firpo; De Jong, Busquets, Arthur; Messi, Suárez, Griezmann

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Barcelona 4 x 1 de Vigo La Liga 9 de novembro Cartagena 0 x 2 Barcelona La Liga 13 de novembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Barcelona x Liga dos Campeões 27 de novembro 17h (de Brasília) x Barcelona La Liga 1 de dezembro 17h (de Brasília)

LEGANÉS

JOGO CAMPEONATO DATA Leganés 1 x 2 La Liga 3 de novembro 1 x 1 Leganés La Liga 8 de novembro

Próximas partidas