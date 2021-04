Onde assistir a Leeds x Manchester United, pela Premier League?

Os times entram em campo neste domingo (25), às 10h (de Brasília), em Elland Road; saiba como acompanhar ao vivo

É Bielsa x Solksjaer no Campeonato Inglês: o Manchester United, vice-líder, viaja para enfrentar o Leeds, neste domingo (25), às 10h (de Brasília), em Elland Road, pela 33ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da E SPN Brasil , na TV fechada. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Leeds x Manchester United DATA Domingo, 25 de abril de 2021 LOCAL Elland Road - Leeds, ING HORÁRIO 10h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O duelo acontecerá no palco histórico do Leeds United / Foto: Getty Images

A ESPN Brasil é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo (25), às 10h (de Brasília). Na Goal , você também segue o minuto a minuto em tempo real.

Qual é o número do canal da ESPN Brasil?

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

LEEDS

Em sua primeira temporada na elite do futebol inglês em muito tempo, o Leeds de Marcelo Bielsa vai conseguindo fazer uma boa campanha, está na 10ª colocação e até se propõe a sonhar com uma posição melhor com os repetidos tropeços de Liverpool, Tottenham e Arsenal, à sua frente na tabela.

Mas antes de sonhar com qualquer vaga em competição europeia, os Whites precisam bater o arquirrival dos anos 60 e 70, o Manchester United . As duas equipes, mesmo após tanto tempo sem disputarem uma partida na primeira divisão, ainda travam um duelo tenso, repleto de rivalidade e animosidade. No primeiro turno, deu Red Devils por 6 a 2 em Old Trafford.

Para o confronto, Bielsa não terá Rodrigo e Raphinha, ambos lesionados, e Cooper, suspenso por três jogos após expulsão. Mesmo assim, conta com uma boa equipe capaz de jogar com o Manchester United de igual pra igual.

Provável escalação do Leeds: Meslier; Alioski, Struijk, Llorente e Ayling; Harrison, Dallas, Phillips e Costa; Roberts e Bamford.

MANCHESTER UNITED

A 11 pontos do líder Manchester City, mesmo com um jogo a menos, o United já parece não ter chances de sair com o título da Premier League. Agora, o objetivo é garantir a vaga na Liga dos Campeões da Uefa, que parece muito próxima - ainda mais considerando que Chelsea e West Ham, quarto e quinto colocados, se enfrentam nesta rodada.

Enquanto os bastidores do time explodem após o fiasco da Superliga, a saída do figurão Ed Woodward e protestos da torcidas pedindo a saída dos Glazers, Solksjaer quer manter o time focado enquanto já começa a pensar nas semifinais da Liga Europa , diante da Roma, no meio de semana.

Martial e Phil Jones seguem de fora, enquanto Bailly está recuperado e deve compor o banco de reservas. Rashford, porém, ainda é dúvida, e não se sabe se o principal atacante dos Red Devils conseguirá entrar em campo.

💬 Paul Pogba is eager for a good result on what could be his 200th United appearance in #LEEMUN ... #MUFC — Manchester United (@ManUtd) April 24, 2021

Provável escalação do Manchester United: Henderson; Luke Shaw, Maguire, Lindelof e Wan-Bissaka; McTominay e Pogba (Fred); Greenwood, Bruno Fernandes e Rashford (Pogba); Cavani.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

LEEDS

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester City 1 x 2 Leeds Premier League 10 de abril de 2021 Leeds 1 x 1 Liverpool Premier League 19 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Brighton x Leeds Premier League 1 de maio de 2021 11h (de Brasília) Leeds x Tottenham Premier League 8 de maio de 2021 8h30 (de Brasília)

MANCHESTER UNITED

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester United 2 x 0 Granada Liga Europa 15 de abril de 2021 Manchester United 3 x 1 Burnley Premier League 18 de abril de 2021

Próximas partidas