Onde assistir a LDU x Boca Juniors, pelas quartas de final da Copa Libertadores

Equipes entram em campo nesta quarta (21), pelo jogo de ida das quartas de final do torneio; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e entram em campo nesta quarta-feira (21), às 19h15 (de Brasília), em Quito, no , pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. A volta está marcada para acontecer no dia 28, na . A partida terá transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na tv fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO LDU x Boca Juniors DATA Quarta-feira, 21 de agosto LOCAL La Casa Blanca - Quito, EQU HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O duelo terá transmissão ao vivo do canal Fox Sports. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real!

LDU

Apostando no fator casa, a LDU busca superar o atual vice-campeão da Libertadores. Como mandante, a equipe equatoriana também tem a oitava melhor campanha.

Com uma equipe mais descansada e tendo o fator altitude a seu lado, a LDU quer abrir vantagem no primeiro jogo. Até aqui, foram quatro vitórias jogando em casa, inclusive contra , /URU e /PAR.

Provável escalação:

BOCA JUNIORS

Do outro lado, com o principal objetivo de conquistar a Libertadores, o Boca adotou uma estratégia de viajar diretamente para Quito, tentando sentir menos os efeitos da altitude.

Há mais de 10 anos sem conquistar o torneio , o time argentino tenta retomar o protagonismo na América do Sul que não vence desde 2007.

Vale destacar que o Boca eliminou o -PR após vencer os dois jogos nas oitavas de final.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

LDU

JOGO CAMPEONATO DATA Aucas 2 x 1 LDU 11 de agosto LDU 2 x 0 SC Campeonato Equatoriano 17 de agosto

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Club Deportivo Técnico Universitário x LDU Campeonato Equatoriano 24 de agosto 19h15 (de Brasília) Boca Juniors x LDU Libertadores 28 de agosto 19h15 (de Brasília)

BOCA JUNIORS

JOGO CAMPEONATO DATA Boca Juniors 1 (1) x (3) 1 Almagro 14 de agosto Boca Juniors 2 x 0 Aldosivi 19 de agosto

Próximas partidas