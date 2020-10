Onde assistir a Lazio x Borussia Dortmund, pela Champions League?

Partida é válida pela primeira rodada do grupo F; veja onde acompanhar na TV e na internet

e se enfrentam nesta terça-feira (20), em , às 16h (de Brasília), em duelo pela primeira rodada do grupo F da UEFA . A partida será transmitida pelo SPACE, na TV fechada, pelo Facebook do Esporte Interativo e pela plataforma EI Plus. Na Goal você poderá acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Lazio x Borussia Dortmund DATA Terça-feira, 20 de outubro de 2020 LOCAL Estádio Olímpico de Roma, Roma, HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Getty Images)

A partida será transmitida pelo SPACE, na TV fechada, pelo Facebook do Esporte Interativo e pela plataforma EI Plus. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A Lazio quer aproveitar o fator casa para iniciar com o pé direito na UCL. No entanto, o time italiano terá desfalques: Lulic, Andras Pereira, Proto e Radu estão no departamento médico, enquanto Bastos, Lazzari e Luiz Felipe são dúvidas. Por outro lado, o técnico Inzaghi conta com o retorno de Immobile ao ataque.

O Borussia Dortmund disputa mais uma Champions League querendo dar trabalho e surpreender na competição. O time aurinegro não terá Schmelzer, Schulz e Zagadou, e ainda pode ficar sem Thorgan Hazard e Piszczek, que são dúvidas após sofrerem pancadas. No ataque, Reus e Haaland estão confirmaos, assim como Sancho.

Provável escalação do Lazio: Strakosha; Patric, Acerbi, Hoedt; Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Alberto, Marusic; Immobile, Correa.

Provável escalação do Borussia Dortmund: Burki; Can, Hummels, Akanji; Meunier, Bellingham, Witsel, Guerreiro; Sancho, Reus; Haaland.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

LAZIO

JOGO CAMPEONATO DATA 3 x 0 Lazio 17 de outubro de 2020 Lazio 1 x 1 Serie A 4 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Lazio x Serie A 24 de outubro de 2020 15h45 (de Brasília) Brugge x Lazio Champions League 28 de outubro de 2020 17h (de Brasília)

BORUSSIA DORTMUND

JOGO CAMPEONATO DATA Hoffeheim 0 x 1 Borussia Dortmund 17 de outubro de 2020 Borussia Dortmund 4 x 0 Bundesliga 3 de outubro de 2020

Próximas partidas