Onde assistir a La Calera x Atlético-MG, pela Copa Sul-Americana

Depois de vencer o por 2 a 1 pelo Brasileirão, o volta suas atenções para a estreia na . Nesta terça-feira (21), o visita o La Calera, às 21h30 (de Brasília), no . O duelo terá transmissão exclusiva do DAZN, plataforma de streaming esportivo. Na Goal, você acompanha em tempo real, lance a lance, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

JOGO Unión La Calera x Atlético Mineiro DATA Terça-feira, 21 de maio LOCAL Estádio Nicolás Chahuán Nazar - La Calera, Chile HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?

As partidas do Atlético na Copa Sul-Americana serão transmitidas com exclusividade pelo DAZN. O torcedor que quiser acompanhar os jogos do time precisa assinar o serviço de streaming. O primeiro mês é gratuito.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

LA CALERA

Depois de eliminar a na primeira fase da Sul-Americana, o La Calera vem de duas derrotas seguidas e não atravessa um bom momento. Atualmente, ocupa a quarta posição na classificação do , com 22 pontos. O líder da competição é a , que soma 31 pontos.

Provável escalação:

ATLÉTICO-MG

Do outro lado, o Galo venceu o Flamengo por 2 a 1 na última rodada do Brasileirão, e entrará em campo sem os principais nomes da equipe. Vice-líder da competição nacional, o Atlético optou por não levar oito atletas, sendo sete titulares e um reserva: o goleiro Victor, o lateral-esquerdo Fábio , o volante Zé Welison, os meio-campistas Luan e Cazares e os atacantes Geuvânio e Ricardo Oliveira, além do zagueiro Réver, com uma fratura no nariz depois de uma trombada no jogo diante do Fla.

O jogo de volta entre Galo e Unión La Calera está marcado para o dia 28 de maio, às 21h30 (de Brasília), em Belo Horizonte.

Os relacionados:

Goleiros: Cleiton e Michael

Laterais: Guga, Patric e Hulk

Zagueiros: Igor Rabello, Leonardo Silva e Maidana

Volantes: Adilson, Elias, Lucas Cândido e Jair

Meias: Vinícius, Nathan, Terans, Bruninho e Daniel Penha

Atacantes: Alerrandro, Chará, Papagaio e Maicon Bolt