Como assistir a Kansas City Current x Washington Spirit com uma VPN
Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.
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- Obtenha uma VPN confiável. Escolha um provedor confiável de serviço VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).
- Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.
- Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP).
- Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.
- Faça login e encontre a transmissão. Crie uma conta ou entre na sua conta na emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar a partida!
Prévia da partida
O Kansas City Current recebe o Washington Spirit pelos playoffs da NWSL. A equipe de Chris Armas busca prolongar uma sequência notável de resultados diante de um Spirit que também chega às semifinais em bom momento.
O Kansas City tem sido o grande destaque nas últimas semanas. Venceu seus últimos cinco jogos e apresentou argumentos convincentes para ser considerado o time a ser batido nesta fase da competição.
O Washington Spirit, comandado por Adrian Gonzalez, chega após vencer quatro dos últimos cinco jogos. Sua campanha nos playoffs inclui uma vitória por 4 a 1 sobre o Portland Thorns e outra por 2 a 1 sobre o Utah Royals. O time entra nesta partida com duas vitórias consecutivas.
As duas equipes se enfrentaram em outubro, quando o Kansas City venceu em casa por 2 a 1. O resultado ainda estará fresco na memória dos dois lados, e o Spirit tentará revertê-lo no maior palco.
O Current ocupa a quarta posição na classificação da NWSL, enquanto o Washington Spirit está em terceiro. É um confronto entre duas equipes separadas por apenas uma posição e por muito pouco além disso.
Confira a seguir tudo o que você precisa saber para assistir a Kansas City Current x Washington Spirit ao vivo.
Notícias e elencos das equipes
Prováveis escalações de Washington Spirit x Kansas City Current
Técnico
- A. Gonzalez