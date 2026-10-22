Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.

Como assistir a Juventus x SSC Napoli com uma VPN

Contrate uma VPN confiável . Escolha um provedor confiável de serviços de VP (por exemplo, a ExpressVPN ) e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor . Selecione um servidor VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente (confira nossa tabela de cobertura internacional abaixo). Conecte-se ao servidor . Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão. Entre na sua conta e encontre a transmissão . Crie uma conta ou entre na sua conta da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar a partida !

Cobertura internacional

Prévia da partida

Campeonato Italiano - Rodada 10 1 de nov. de 2026 - 14:45 Allianz Stadium

A Juventus recebe o Napoli no Allianz Stadium, em Turim, para um jogo da Serie A que acontece em um momento turbulento para os dois clubes. A pressão sobre as duas comissões técnicas é real, e o confronto dificilmente poderia ocorrer em um momento mais tenso.

A Juventus de Luciano Spalletti chega a este jogo bastante abalada. A derrota por 3 a 0 em casa para a Lazio no último fim de semana expôs problemas profundos tanto na defesa quanto no ataque. A equipe conseguiu apenas duas finalizações no alvo em 90 minutos. O resultado aumentou a pressão sobre Spalletti e levantou dúvidas sobre a aplicação de suas ideias táticas em campo.

A Liga Europa trouxe algum alívio. A Juventus lidera a fase de liga da competição após vencer NEC e Celta Vigo, e confirmou a boa fase com uma vitória sobre o Rennes no meio da semana. Mas o desempenho europeu vale pouco quando a situação no campeonato nacional é tão delicada.

O Napoli, comandado por Massimiliano Allegri, chega com suas próprias oscilações. A equipe perdeu para o Venezia na Serie A antes de se recuperar com uma vitória por 4 a 3 sobre o Bodø/Glimt na Champions League, resultado que mostrou tanto sua qualidade ofensiva quanto sua vulnerabilidade defensiva. O time de Allegri tem sido difícil de prever nas últimas semanas.

A lista de lesionados do Napoli acrescenta outra incerteza. A expectativa era de que Vergara ficasse fora por um período prolongado após sofrer uma pancada enquanto defendia sua seleção, embora Allegri tenha indicado que o jogador pode ficar disponível antes do previsto inicialmente. Resta saber se ele jogará esta partida.

Na tabela do campeonato, nenhum dos dois está onde esperava estar nesta altura da temporada. Ambos ocupam a metade inferior do grupo dos dez primeiros colocados, separados por apenas uma posição, o que torna este um confronto com consequências reais para o rumo de suas campanhas.

Veja tudo o que você precisa saber sobre como assistir a Juventus x Napoli.

Notícias e elencos das equipes

Spalletti não pode contar com quatro jogadores por lesão. Jeff Ekhator, Kenan Yildiz, Khephren Thuram-Ulien e Manuel Locatelli estão indisponíveis, deixando a Juventus com poucas opções em vários setores. Nenhuma escalação provável foi confirmada, e novas informações são esperadas mais perto do início da partida.

Allegri também precisa lidar com desfalques. Alessandro Buongiorno, Antonio Vergara, Costantino Favasuli e David Neres constam da lista de lesionados do Napoli. Apesar das indicações anteriores de que Vergara poderia voltar antes do previsto, ele segue, por enquanto, entre os lesionados. Informações sobre o elenco visitante serão acrescentadas assim que estiverem disponíveis.

Momento das equipes

A Juventus venceu duas, empatou uma e perdeu duas de suas últimas cinco partidas. O resultado mais recente foi a dura derrota por 3 a 0 em casa para a Lazio, pela Serie A, em uma atuação que deixou o clube em busca de respostas. Antes disso, venceu o Celta Vigo por 2 a 1 fora de casa na Liga Europa e empatou em 1 a 1 com o Cagliari. Nesses cinco jogos, a Juventus marcou quatro gols e sofreu cinco, números que evidenciam a irregularidade que Spalletti tenta corrigir.

O retrospecto recente do Napoli é de duas vitórias, um empate e duas derrotas em cinco jogos. O resultado mais recente foi a vitória por 4 a 3 sobre o Bodø/Glimt na Champions League, após uma derrota por 1 a 0 para o Venezia no campeonato. O time de Allegri também venceu o Frosinone por 3 a 0 e empatou em 1 a 1 com a Fiorentina nessa sequência. Marcou nove gols e sofreu oito nesses cinco jogos, mostrando força ofensiva, mas também uma persistente falta de solidez defensiva.

Histórico do confronto direto

O encontro mais recente entre as equipes terminou com vitória da Juventus por 3 a 0 no Allianz Stadium, em janeiro de 2026, o placar mais desigual dos últimos cinco confrontos. O Napoli venceu três dos cinco jogos anteriores entre as equipes, enquanto a Juventus conquistou uma vitória e um empate. O Napoli venceu por 2 a 1 tanto o jogo do primeiro turno, em dezembro de 2025, quanto o confronto de janeiro de 2025. Já a partida de setembro de 2024, no Allianz Stadium, terminou sem gols.