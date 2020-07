Onde assistir a Juventus x Real Madrid, pela final da Champions League 2016/17?

TNT tem preenchido parte de sua programação com jogos memoráveis da Liga dos Campeões

Com a Champions League próxima do retorno, a TNT decidiu montar uma programação especial para a semana e anunciou a reprise do duelo entre x , pela final da 2016/17, nesta quarta-feira (8), às 12h30 (de Brasília).

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Juventus 1 x 4 Real Madrid DATA DO JOGO 3 de junho de 2017 DATA DA REPRISE Quarta-feira, 8 de julho de 2020 LOCAL Estádio Nacional - HORÁRIO DA REPRISE 12h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo no canal TNT, na TV fechada, a partir das 12h30 (de Brasília).

SOBRE A FINAL DA CHAMPIONS LEAGUE 2016/17

Com dois gols de Cristiano Ronaldo,além de um golaço de Casemiro, e outro de Asensio, o Real Madrid atropelou a Juventus por 4 a 1 e venceu novamente a Champions, desta vez em Cardiff, no . Mandzukic descontou para a equipe italiana.

Além do título, os merengues conseguiram outro feito inédito: é o primeiro time a conseguir o bicampeonato consecutivo da Liga dos Campeões.

Escalação da Juventus: Buffon; Barzagli (Cuadrado), Bonucci e Chiellini; Daniel Alves, Khedira, Pjanic (Marchisio), Dybala (Lemina) e Alex Sandro; Higuaín e Mandžukic. Técnico: Allegri.

Escalação do Real Madrid: Keylor Navas; Danilo, Sergio Ramos, Varane e Marcelo; Kroos (Morata), Casemiro, Módric e Isco (Ansensio); Cristiano Ronaldo e Benzema (Bale). Técnico: Zidane.

A CAMPANHA DA JUVENTUS

RODADA JOGO Primeira rodada Juventus 0 x 0 Segunda rodada Dinamo Zagreb 0 x 4 Juventus Terceira rodada 0 x 1 Juventus Quarta rodada Juventus 1 x 1 Lyon Quinta rodada Sevilla 1 x 3 Juventus Sexta rodada Juventus 2 x 0 Dinamo Zagreb Oitavas de final (ida) 0 x 2 Juventus Oitavas de final (volta) Juventus 1 x 0 Porto Quartas de final (ida) Juventus 3 x 0 Quartas de final (volta) Barcelona 0 x 0 Juventus Semifinal (ida) 0 x 2 Juventus Semifinal (volta) Juventus 2 x 1 Monaco Final Juventus 1 x 4 Real Madrid

A CAMPANHA DO REAL MADRID