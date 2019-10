Onde assistir a Juventus x Lokomotiv Moscou, pela Liga dos Campeões

Italianos entram em campo nesta terça-feira (22) valendo a liderança da UCL; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Visando se manter na liderança do Grupo D da Liga dos Campeões, a enfrenta o na tarde desta terça-feira (22), às 16h (de Brasília), pela terceira rodada da UCL. A partida terá transmissão ao vivo do canal TNT, na TV fechada, além do EI Plus. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Juventus x Lokomotiv Moscou DATA Terça-feira, 22 de outubro LOCAL Juventus Stadium - Turim, ITA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto:Getty Images)

A partida terá transmissão para o do canal TNT, na TV fechada, além do EI Plus. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

JUVENTUS

Invicta há 10 jogos (oito vitórias e dois empates) a Juve se prepara para defender a liderança do Grupo D da .

A única baixa confirmada para o confronto contra o Lokomotiv é Chiellini, que sofreu uma grave lesão no joelho. De Sciglio, Douglas Costa, Perin, Pjaca e Ramsey ainda serão avalidos para saber se ficarão à disposição do técnico Sarri.

Cristiano Ronaldo, que recentemente marcou o gol de número 700 na carreira, garantiu na véspera do duelo que a marca histórica já ficou no passado, e destacou foco total na UCL.

“Quero estar em campo e ajudar o time a conquistar troféus. Naturalmente, tenho orgulho de marcar 700 gols, mas a prioridade é vencer com a Juve. Os registros individuais virão de maneira natural. O futebol todos os anos é um desafio, não apenas para mim, mas para a Juve. É claro que queremos ganhar a , a Liga dos Campeões e a Coppa Italia. Penso que a Juventus deve pensar grande, é um grande clube e precisamos pensar em grande estilo. Queremos ganhar a liga e a Liga dos Campeões ”, analisou o craque português..

Provável escalação da Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Higuáin, Cristiano Ronaldo

LOKOMOTIV MOSCOU

Por outro lado, o Lokomotiv ocupa a terceira posição, com três pontos, e chega para o duelo confiante, após se manter invicto há cinco jogos no .

Krychowiak e Rotenberg são considerados dúvidas para encarar a Juve.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

JUVENTUS

JOGO CAMPEONATO DATA Inter 1 x 2 Juventus Campeonato Italiano 6 de outubro Juventus 2 x 1 Campeonato Italiano 19 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Lecce x Juventus Campeonato Italiano 26 de outubro 10h (de Brasília) Juventus x Campeonato Italiano 30 de outubro 15h (de Brasília)

LOKOMOTIV MOSCOU

JOGO CAMPEONATO DATA Lokomotiv Moscou 2 x 1 Tula Campeonato Russo 6 de outubro Akhmat 0 x 2 Lokomotiv Moscou Campeonato Russo 18 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Lokomotiv Moscou x Campeonato Russo 27 de outubro 11h (de Brasília) Ufa x Lokomotiv Moscou Campeonato Russo 2 de novembro 11h (de Brasília)

Guilherme; Ignatjev, Corluka, Howedes, Rybus; Miranchuk, Barinov, Cerqueira, Krychowiak, Mário; Éder