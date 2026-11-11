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Liga das Nações A - Rodada 5 12 de nov. de 2026 - 14:45 San Siro

Itália x França terá transmissão ao vivo pela Rai 1 e streaming gratuito pelo RaiPlay. Confira abaixo os detalhes para acompanhar a partida.

O San Siro, em Milão, recebe Itália e França em um confronto válido pela Liga A da UEFA Nations League. As duas seleções precisam de pontos para consolidar suas posições no Grupo 1.

Roberto Mancini escolheu esta Data Fifa para apostar nos jovens, incorporando ao grupo vários talentos em ascensão, como o lateral do Chelsea Marco Palestra e o meia-atacante do Como Mattia Liberali. O técnico da Itália admitiu abertamente que não conta, no momento, com um jogador de ofício para organizar o jogo, citando a falta de um nome com o perfil de Jorginho como uma das questões a resolver para o futuro da seleção.

A noite, porém, também será marcada por uma ausência importante: Nicolo Zaniolo, um dos jogadores mais experientes convocados por Mancini, deixou a concentração em Coverciano por motivos estritamente pessoais. O meia-atacante da Udinese fez questão de esclarecer no Instagram que sua saída não tem relação com lesões ou tensões internas e reafirmou seu compromisso com a seleção italiana.

Zinedine Zidane também enfrenta essa sequência de dois jogos com o departamento médico cheio. Após a ausência de Marcus Thuram por um problema no tendão do bíceps femoral direito e o desfalque do zagueiro Pierre Kalulu, agora é Aurélien Tchouaméni quem preocupa a equipe médica francesa: o meio-campista do Real Madrid passou por exames após sentir um desconforto na região pubiana durante uma sessão tática em Clairefontaine. Kylian Mbappé, por sua vez, está à disposição de Zidane após ficar fora das últimas três convocações por lesão. Segundo o companheiro de equipe Ibrahima Konaté, o capitão da França parece estar em ótima condição mental.

A partida promete ser equilibrada: as duas seleções já se enfrentaram nesta edição da Nations League e empataram por 1 a 1 em outubro. Para acompanhar todos os momentos do confronto, confira abaixo todas as informações sobre como assistir a Itália x França ao vivo na TV e por streaming.

Notícias das seleções

A comissão técnica da Itália não divulgou a provável escalação nem comunicou lesões ou suspensões oficialmente para a partida. Mancini indicou, porém, que atualizará o elenco com base nas últimas avaliações físicas nas horas anteriores ao apito inicial.

Do lado francês, a situação é mais complexa. Marcus Thuram foi liberado para retornar ao clube por um problema no tendão do bíceps femoral direito, enquanto Pierre Kalulu também está indisponível. Aurélien Tchouaméni passou por exames médicos após sentir um desconforto na região pubiana durante um treino: sua participação ainda será avaliada. Novas informações sobre as condições dos jogadores são esperadas nas horas anteriores ao jogo.

Momento das seleções

A Itália chega a este confronto com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. A seleção italiana venceu a partida mais recente, superando a Turquia por 3 a 1 em 5 de outubro, e antes também havia derrotado os turcos por 4 a 1 fora de casa. A única derrota no período foi contra a Bélgica, por 2 a 0. Ao todo, a equipe de Mancini marcou 10 gols e sofreu 5 nesse intervalo.

A França, por sua vez, chega em boa fase, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. A seleção francesa venceu a Bélgica por 4 a 1 na partida mais recente e não perde desde julho, quando foi derrotada pela Inglaterra por 6 a 4 na Copa do Mundo. Na Nations League, a equipe de Zidane mostrou solidez defensiva e qualidade no ataque, marcando 8 gols e sofrendo 4 nas últimas quatro partidas da competição.

Confrontos anteriores

O último confronto entre as duas seleções foi em 2 de outubro de 2026, quando França e Itália empataram por 1 a 1 na Nations League. Nos últimos cinco encontros, a França conquistou três vitórias, contra uma da Itália, além de um empate. A seleção francesa venceu por 3 a 1 os dois confrontos da edição anterior da Nations League, em 2024, enquanto a Itália não derrota a França desde um amistoso de 2018 vencido pelos franceses por 3 a 1.

Classificação

UEFA Nations League A Grp. 1 Sequência # J V E D GP GC SG P Sequência 1 França FRA 4 3 1 0 7 2 +5 10 V E V V 2 Itália ITÁ 4 2 1 1 8 5 +3 7 V E V D 3 Bélgica BÉL 4 2 0 2 6 5 +1 6 D V D V 4 Turquia TUR 4 0 0 4 2 11 -9 0 D D D D Championship Playoff Play-off do Rebaixamento Rebaixamento

No Grupo 1 da Liga A da Nations League, a França ocupa atualmente a primeira posição, enquanto a Itália está em segundo lugar.