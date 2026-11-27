Como assistir a Ipswich Town x Aston Villa com uma VPN

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Prévia da partida

Premier League - Rodada 12 28 de nov. de 2026 - 12:30 Portman Road

O Ipswich Town recebe o Aston Villa no Portman Road neste sábado, em uma partida da Premier League na qual a pressão aumenta para os dois lados.

O time de Gary O'Neil ocupa a 16ª posição na tabela e perdeu seus dois últimos jogos na liga. Na rodada passada, foi derrotado por 2 a 0 pelo Tottenham Hotspur. Antes, havia perdido por 2 a 1 fora de casa para o AFC Bournemouth.

O Aston Villa chega a Suffolk em má fase. A equipe de Unai Emery não vence há seis jogos e não marca desde o gol de Leon Goretzka contra o Manchester United, em 8 de novembro.

O Villa perdeu por 1 a 0 para o Galatasaray na terça-feira, pela Champions League, quando Deniz Gul, que entrou no decorrer da partida, marcou de cabeça o gol da vitória nos minutos finais. No fim de semana anterior, empatou por 0 a 0 com o Sunderland pela liga.

O Ipswich tem motivos para acreditar que pode somar pontos contra um Villa sem confiança no ataque. Os jogadores de Emery, porém, têm qualidade para causar problemas a um mandante que vem tendo dificuldades para segurar resultados.

Veja tudo o que você precisa saber para acompanhar a partida.

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