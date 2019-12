Onde assistir a Internazionale x Barcelona, pela Liga dos Campeões?

Italianos pensam apenas na vitória nesta terça-feira (10), às 17h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Dependendo apenas de si para avançar às oitavas de final da Liga dos Campeões, a encara o nesta terça-feira (10), às 17h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo pelo canal TNT, na TV fechada, além do EI Plus. Na Goal, você também acompanha tudo clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Internazionale x Barcelona DATA Terça-feira, 10 de dezembro LOCAL San Siro, ITA HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Inter só pensa na vitória para avançar às oitavas da UCL / Foto:Getty Images

A partida terá transmissão para o pelo TNT, na TV fechada, além do EI Plus. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

INTERNAZIONALE

Na vice-liderança do Grupo E, com sete pontos, a Inter entra em campo pensando apenas na vitória visando a classificação para as oitavas de final. Em caso de empate ou derrota, os italianos precisam torcer por um revés do , que encara o Slavia Praga.

Danilo D'Ambrosio é o favorito para começar na lateral-direita, com Candreva lutando por lesão, enquanto Borja Valero e Matias Vecino devem começar nas ausências de Stefano Sensi e Barella.

Provável escalação da Inter: Handanovic; Godín, Vrij, Skriniar; D'Ambrosio, Valero, Brozovic, Vecino, Biraghi; Martínez, Lukaku

BARCELONA

Já garantido nas oitavas de final, o Barça entra em campo apenas para cumprir tabela na última rodada.

Ainda sem saber o que é perder na competição, coma três vitórias e dois empates, o técnico Valverde pode preservar alguns jogadores visando o clássico com o na próxima semana.

Sem Lionel Messi, Busquets, Semedo, Alba e Dembélé, descartados, os catalães ainda não poderão contar com Piqué, que cumpriu suspensão na última rodada, mas será também poupado pelo treinador.

Vale lembrar que na segunda rodada, o Barça venceu a Inter por 2 a 1 no Camp Nou.

Provável escalação do Barça: Ter Stegen; Sergi Roberto, Umtiti, Lenglet, Firpo; Vidal, De Jong, Rakitic; Pérez, Griezmann, Fati

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNAZIONALE

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Inter 2 x 1 Campeonato Italiano 1 de dezembro Inter 0 x 0 Campeonato Italiano 6 de dezembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Inter Campeonato Italiano 15 de dezembro 16h45 (de Brasília) Inter x Campeonato Italiano 21 de dezembro 14h (de Brasília)

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 1 Barcelona 1 de dezembro Barcelona 5 x 2 Mallorca La Liga 7 de dezembro

Próximas partidas