Onde assistir a Internacional x Palmeiras, pelas quartas de final da Copa do Brasil

Após vencer o jogo de ida por 1 a 0, Verdão joga pelo empate no Beira-Rio

e entram em campo nesta quarta-feira (17) pela partida de volta das quartas de final da Copa do . Após a equipe de Felipão vencer o primeiro duelo por 1 a 0, o entra em campo às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, precisando vencer por dois gols de diferença para avançar à semifinal. Uma vitória por um gol leva a decisão para os pênaltis. A partida terá transmissão ao vivo pela Tv Globo (para ), além do canal Sportv e Premiere. Na Goal, você acompanha em tempo real, lance a lance, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

JOGO Internacional x Palmeiras DATA Quarta-feira, 17 de julho LOCAL Beira-Rio, Alegre HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

(Foto: Divulgação Internacional)

A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo, além do canal Sportv e Premiere. Aqui, na Goal, o torcedor também poderá acompanhar o duelo em tempo real, com narração lance a lance.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

INTERNACIONAL

O Colorado iniciou a semana com mistérios para o duelo decisivo com o Palmeiras. No entanto, o retorno de D'Alessandro ao time titular é certo, com a saída de Nonato.

"Todos os confrontos com o Palmeiras foram bem difíceis. A gente se preparou bem. Vamos procurar o jogo desde o começo para conseguir a classificação. Não podemos sofrer gols. Não tem outro resultado senão a vitória", disse o zagueiro Rodrigo Moledo.

Escalação do Internacional:

PALMEIRAS

Do outro lado, o time alviverde vem de empate por 1 a 1 com o São Paulo, mas não perde um jogo oficial no tempo normal desde o dia 2 de abril, quando foi derrotado por 1 a 0 pelo , pela Libertadores.

Poupados no fim de semana, os zagueiros Luan e Gustavo Gómez, os volantes Felipe Melo e Bruno Henrique e o meia Lucas Lima devem retornar ao time titular.

Escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Zé Rafael, Dudu e Deyverson