Onde assistir a Internacional x Novo Hamburgo, pelo Campeonato Gaúcho?

Duelo acontece neste sábado no Estádio do Beira-Rio

Neste sábado (08), e Novo Hamburgo se enfrentam pela quinta rodada do Grupo A do em momentos distintos no campeonato. A partida será no Estádio do Beira-Rio, às 17h (de Brasília), com transmissão apenas na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Internacional x Novo Hamburgo DATA Sábado, 08 de fevereiro de 2020 LOCAL Estádio Beira-Rio - Alegre, Rio Grande do Sul HORÁRIO 17h00 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto:Ricardo Duarte/Internacional/Divulgação

O duelo terá tranmissão do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Em meio à disputa do , a grande preocupação do Inter está na Universidad do , adversário do clube na Libertadores.

Mas enquanto o tão esperado confronto não chega, Eduardo Coudet prepara sua equipe para o duelo de sábado contra o Novo Hamburgo, pelo estadual. O treinador fechou os treinamentos e escondeu a equipe titular, mas a tendência é que o colorado entre em campo com os reservas.

Já o Novo Hamburgo segue sem vencer no regional e tenta surpreender um Internacional que está com a cabeça na fase preliminar da Libertadores.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Heitor, Roberto, Pedro Henrique e Uendel; Jhonny, Marcos Guilherme, Nonato e Boschilia; Sarrafiore e Thiago Galhardo

Provável escalação do Novo Hamburgo: ​Jacson; Chicão, Kesley, Diego Ivo, Romano; Bertotto, Itaqui, Mossoro, Felipe Lima, Juba; Alison

ÚLTIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x Libertadores 11 de fevereiro 1915h (de Brasília) Semi final Campeonato Gaúcho não definido não definido

NOVO HAMBURGO