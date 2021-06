Onde assistir a Internacional x Grêmio, pelo Brasileirão feminino?

O clássico será neste domingo (20), às 20h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Já classificadas para as quartas de final, as equipes feminina de Internacional e Grêmio se enfrentam em uma clássico gaúcho neste domingo (20), às 20h30 (de Brasília), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Band, em TV aberta. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Internacional x Grêmio DATA Domingo, 20 de junho de 2021 LOCAL Beira-Rio - Porto Alegre, RS HORÁRIO 20h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Anderson da Silveira Farias

Assistentes: Luiza Naujorks Reis e Maíra Mastella Moreira

Quarto árbitro: Andressa Hartmann

ONDE VAI PASSAR?



As Gurias Gremistas já estão garantidas nas quartas de final do Brasileirão feminino / Foto: Jéssica Maldonado / Grêmio FBPA

Exemplo: A Band, na TV aberta, é o canal passar o jogo deste domingo, às 20h30 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Qual é o número do canal da Band?

Por cabo:

Claro/NET TV: 22 (505 no HD)

VIVO TV: 19 (519 no HD)

TV ALPHAVILLE: 21 (221 no HD)

BVCi: 25

CaboNNet: 4

TCM: 20 no HD

Cabo Telecom: 116 (801 no HD)

TVN: 420 no HD

Por satélite:

SKY: 13 (413 no HD)

CLARO TV: 22 (522 no HD)

VIVO TV: 226

VIVO TV (alternativo): 769

OI TV: 7 no SD e no HD, 960 e 607

ALGAR TV: 709

ALGAR TV (alternativo): 726

BluTV: 243

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

INTERNACIONAL

Com 24 pontos conquistados em 13 rodadas já disputadas, as Gurias Coloradas já garantiram vaga nas quartas de final do Brasileirão feminino. Até aqui foram sete vitórias, três empates e três derrotas, que asseguraram as gaúchas entre as oito melhores colocadas.

A grande notícia para o clássico é a volta de Djeni, que cumpria suspensão no último jogo.

Domingo tem Gurias no Beira-Rio! Pela 14ª rodada do @BRFeminino, Inter recebe o Grêmio em confronto direto pelo G4. Saiba mais sobre a preparação do Clube do Povo para o clássico: https://t.co/3TvQ1oUf4z 💪🇦🇹 #VamoInter #GuriasColoradas pic.twitter.com/QcJpyeB4lP — Gurias Coloradas (@ColoradasGurias) June 17, 2021

Provável escalação do Internacional: Vivi; Leidi, Bruna Benites, Sorriso e Belinha; Juliana, Djeni, Rafa Travalão e Mari Pires; Mileninha e Fabi Simões.

GRÊMIO

O Grêmio também já se grantiu nas quartas de final, com a mesma pontuação - e aproveitamento - dos que as rivais. Agora, só resta saber em que posição vai terminar a fase incial para saber quem será a adversária no mata-mata.

A lateral Isa está suspensa e é desfalque para o Gre-Nal.

Horário confirmado! Após a pausa no #BRFeminino2021 para os jogos da @SelecaoFeminina, as #GuriasGremistas voltarão a campo contra o Internacional, neste domingo, às 20h30.



A partida, que acontece no Beira-Rio, terá transmissão ao vivo pela Band! 🇪🇪⚽👩 #UnidosParaOQueDerEVier pic.twitter.com/6mYHTq9ywP — Grêmio FBPA (@Gremio) June 17, 2021

Provável escalação do Grêmio: Raíssa; Kaíssa, Andreia (Pati Maldaner), Andressa e Gisseli; Tchula, Maiara e Pri Back, Jane Tavares, Rafa Levis; Laís Estevam

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA São José 1 x 2 Internacional Brasileirão feminino 6 de junho de 2021 Internacional 2 x 3 Palmeiras Brasileirão feminino 3 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Real Brasília x Internacional Brasileirão feminino 24 de junho de 2021 15h (de Brasília)

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Ferroviária 1 x 2 Grêmio Brasileirão feminino 6 de junho de 2021 Grêmio 5 x 1 Napoli-SC Brasileirão feminino 2 de junho de 2021

Próximas partidas