Onde assistir a Internacional x Goiás, pelo Brasileirão Série A 2019?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (27), pela 35ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em duelo direto por uma vaga na , o recebe o nessa quarta-feira (27), às 19h30 (de Brasília), no estádio Beira-Rio, em confronto válido pela 35ª rodada do Brasileirão. A partida terá transmissão do canal Premiere. Na Goal você acompanha a partida minuto a minuto em tempo real, clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Internacional x Goiás DATA Quarta-feira, 27 de novembro LOCAL Estádio Beira-Rio - Alegre, RS HORÁRIO 19h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal , você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

INTERNACIONAL

William Pottker está lesionado e não joga.

Rafael Sóbis e Rodrigo Lindoso receberam o terceiro cartão amarelo e não jogam.

Provável escalação do Inter: Marcelo Lomba, Bruno, Moledo, Cuesta, Uendel; Edenílson, Nonato, Patrick, D'Alessandro, Nico López e Guerrero.

GOIÁS

O Esmeraldino não tem desfalques para essa partida.

Provável escalação do Goiás: Tadeu, Yago Rocha, Fábio Sanches, Rafael Vaz, Marcelo Hermes; Gilberto, Léo Sena, Thalles; Michael, Rafael Moura e Leandro Barcia.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 0 Inter Brasileirão 17 de novembro Inter 2 x 2 Brasileirão 24 de novembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Inter Brasileirão 30 de novembro 19h (de Brasília) x Inter Brasileirão 04 de dezembro 21h30 (de Brasília)

GOIÁS

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 Goiás Brasileirão 18 de novembro Goiás 4 x 3 Brasileirão 24 de novembro

Próximas partidas