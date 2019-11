Onde assistir a Internacional x Fortaleza, pelo Brasileirão Séria A 2019

Equipes entram em campo neste domingo (24), às 19h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com objetivos distintos na tabela, e entram em campo neste domingo (24), às 19h (de Brasília), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do canal TNT (exceto RS), além do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também pode acompanhar o duelo em tempo real, clicando AQUI.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Internacional x Fortaleza DATA Sábado, 24 de novembro LOCAL Beira-Rio - Alegre, BRA HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Colorados prometem apoiar a equipe no Beira-Rio / Foto: Divulgação Internacional

A partida terá transmissão ao vivo do canal TNT (exceto RS), além do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

INTERNACIONAL

Vindo de empate sem gols com o , o entra em campo neste domingo sem grandes surpresas na escalação.

O técnico Zé Ricardo poderá contar com o retorno de Guerrero, que estava com a seleção peruana.

O Inter ocupa a sétima colocação com 50 pontos e está a seis do , atual quarto com 56.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Heitor, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Uendel; Edenílson, Rodrigo Lindoso, William Pottker, D'Alessandro e Patrick; Guerrero.

FORTALEZA

Ocupando a 12ª posição, com 42 pontos, o Fortaleza entra em campo visando a terceira vitória consecutiva no Brasileirão.

Para o confronto, o técnico Rogério Ceni não poderá ter Paulão, por questões contratuais, e Jackson, lesionado.

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves, Tinga, Quintero, Adalberto, Bruno Melo; Felipe, Juninho; Romarinho, André Luis, Wellington Paulista, Osvaldo

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 2 x 1 Brasileirão 10 de novembro Corinthians 0 x 0 Internacional Brasileirão 17 de novembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x Brasileirão 27 de novembro 19h30 (de Brasília) x Internacional Brasileirão 30 de novembro 19h (de Brasília)

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 1 x 0 Ceará Brasileirão 10 de novembro Fortaleza 3 x 0 Brasileirão 17 de novembro

Próximas partidas