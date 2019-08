Onde assistir a Internacional x Flamengo, pelas quartas de final da Copa Libertadores

Rubro-Negro desembarca em Porto Alegre com vantagem após ter vencido o primeiro jogo no Rio; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O recebe o nesta quarta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, no duelo de volta das quartas de final da . Após ter perdido o primeiro jogo por 2 a 0, o entra em campo precisando vencer por três gols de diferença para avançar às semifinais do torneio.

A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo para todo o , do canal Sportv, na tv fechada. E você também poderá acompanhá-la no Tempo Real da Goal, lance a lance, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Internacional x Flamengo DATA Quarta-feira, 28 de agosto LOCAL Beira-Rio - Alegre, BRA HORÁRIO 21h30 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo para todo o Brasil e do Sportv. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

INTERNACIONAL

Após ser derrotado pelo de virada na última rodada do Brasileirão, o Inter volta suas atenções para a Libertadores. Precisando de três gols de diferença para avançar à semifinal, o técnico Odair Hellmann adotou o tom de mistério para o duelo.

A principal dúvida é a escalação de Rafael Sobis. Fora do jogo no Serra Dourada, o jogador, que sentiu um desconforto muscular na derrota para o Flamengo, ainda não sabe se estará apto para entrar em campo.

"A gente vai aguardar até o último dia. O Sobis sentiu um desconforto. Está tratando para que possamos ter todos prontos para o jogo. Então, tudo que tivermos de força vamos colocar em campo. E vamos para representar isso até o último segundo", disse o técnico.

Caso não atue, Sobis deverá ser substituído por Wellington Silva.

Provável escalação: Marcelo Lomba; Bruno, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Patrick, D'Alessandro e Rafael Sobis (Wellington Silva); Guerrero

FLAMENGO

Podendo perder por um gol - ou dois, se balançar a rede -, o não poderá contar com Arão, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

No entanto, por outro lado, o técnico Jorge Jesus deve voltar a escalar Cuéllar, reintegrado. O volante desembarcou em Porto Alegre na noite da última segunda-feira (26), e seguiu para a concentração do clube.

O colombiano, que não foi relacionado contra o Ceará e perdeu o treino desta segunda por estar em viagem, pode jogar ao lado de Piris da Motta.

Provável escalação: ​Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luis; Cuéllar, Piris da Motta, Ribeiro (Gerson), De Arrascaeta e Bruno Henrique; Gabigol.

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

Equilíbrio é a melhor definição para o confronto entre as equipes. Nos últimos seis jogos, foram três vitórias para cada lado. No entanto, o Rubro-Negro construiu uma boa vantagem no jogo de ida das quartas de final da Libertadores, quando venceu no Maracanã por 2 a 0. DATA JOGO COMPETIÇÃO 21/08/2019 Flamengo 2 x 0 Internacional Brasileirão 01/05/2019 Internacional 2 x 1 Flamengo Brasileirão 05/09/2018 Internacional 2 x 1 Flamengo Brasileirão 06/05/2018 Flamengo 2 x 0 Internacional Brasileirão 16/10/2016 Internacional 2 x 1 Flamengo Brasileirão 29/06/2016 Flamengo 1 x 0 Internacional Brasileirão

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 2 x 0 Internacional Libertadores 21 de agosto Goiás 2 x 1 Internacional Brasileirão 25 de agosto

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x Brasileirão 31 de agosto 21h (de Brasília) Internacional x 4 de setembro 21h30 (de Brasília)

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 2 x 0 Internacional Libertadores 21 de agosto Ceará 0 x 3 Flamengo Brasileirão 25 de agosto

Próximas partidas