Onde assistir a Internacional x Cruzeiro, pela semifinal da Copa do Brasil

Equipes buscam a classificação para a grande final nesta quarta-feira (4), no Beira-Rio; veja como acompanhar ao vivo na TV e internet

Com a vantagem do empate após ter vencido o primeiro jogo da semifinal da Copa do por 1 a 0, o recebe o nesta quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília). Se a devolver o placar da ida, o finalista será conhecido nos pênaltis. A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo e Sportv para todo o Brasil.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Internacional x Cruzeiro DATA Quarta-feira, 4 de setembro LOCAL Beira-Rio - Alegre, BRA HORÁRIO 21h30 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo pela TV Globo, Sportv para todo o Brasil. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real em clicando AQUI!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

INTERNACIONAL

Com os ingressos esgotados e a torcida ao seu lado, o Inter entra em campo sem pensar em administrar a vantagem construída no primeiro jogo fora de casa. Apesar de jogar por um empate, a equipe de Odair Hellmann descarta administrar o placar.

"É uma grande vantagem. Mas é muito perigoso. Não pode deixar acomodar, tem que manter esse padrão. A gente tem que trabalhar, ter tranquilidade, mas não administrar o resultado. Temos que jogar em casa com nosso torcedor. Lógico que a gente tem um resultado bom, mas a gente tem que atacar", disse Bruno.

A novidade deve ser Nico López. Após encerrar um jejum de 24 jogos na vitória sobre o Botafogo, o uruguaio deve entrar no lugar de Rafael Sóbis.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Bruno, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Patrick e Edenílson​; D'Alessandro, Nico López (Rafael Sobis) e Paolo Guerrero.

CRUZEIRO

Após perder o primeiro jogo por 1 a 0 no Mineirão, a Rapoesa precisa vencer por dois gols de diferença para vançar, ou repetir o placar do duelo de ida para levar o confronto para os pênaltis.

No entanto, o técnico Rogério Ceni está ciente da dificuldade que a sua equipe terá logo mais, uma vez que o rival não perde no Beira-Rio desde 28 de março quando sofreu foi derrotado pelo Novo Hamburgo, pelo .

"Já digo para você, ninguém está ganhando do Internacional lá, né? Nem o , que jogou tão bem, conseguiu a vitória contra o Inter (nas quartas da Libertadores). Mas é possível conseguir e vamos lá para isso", disse Ceni.

"O Inter é favorito. Não temos que carregar peso, temos que ir tranquilos, jogar solto e colocar a bola no chão", completou.

Com Orejuela na seleção colombiana, Edilson deverá ser escalado na lateral direita. A presença de Fred pode ser a grande surpresa.

Provável escalação do Cruzeiro: ​​Fábio; Edilson, Léo (Fabrício Bruno), Dedé e Dodô (Egídio); Henrique, Robinho, Thiago Neves e Marquinhos Gabriel; David e Pedro Rocha.

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

Nos últimos seis jogos disputados, o Internacional levou vantagem em três duelos, contra um da Raposa, além de dois empates sem gols. No entanto, vale relembrar que o Cruzeiro busca o tri na competição: conquistou os títulos em 2017 e 2018.

ANO JOGO COMPETIÇÃO 2019 Cruzeiro 0 x 1 Internacional 2019 Internacional 3 x 1 Cruzeiro Brasileirão 2018 Cruzeiro 0 x 0 Internacional Brasileirão 2018 Internacional 0 x 0 Cruzeiro Brasileirão 2016 Internacional 1 x 0 Cruzeiro 2016 Cruzeiro 4 x 2 Internacional Campeonato Paulsta

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 1 x 1 Flamengo Libertadores 28 de agosto Internacional 3 x 2 Brasileirão 1 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x Brasileirão 7 de setembro 19h (de Brasília) x Internacional Brasileirão 15 de setembro 11h (de Brasília)

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 Cruzeiro Brasileirão 25 de agosto Cruzeiro 1 x 0 Brasileirão 1 de setembro

Próximas partidas