Como assistir a Internacional x Coritiba com uma VPN

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Prévia da partida

Brasileirão - Rodada 34 3 de nov. de 2026 - 19:30

O Internacional recebe o Coritiba em um jogo da Série A que tem muito em disputa nas duas partes da tabela. A equipe de Eduardo Baptista ocupa a 18ª posição e precisa de pontos para sair da zona de rebaixamento, enquanto o Coritiba chega em 11º e quer manter distância da zona de perigo.

O Internacional chega para esta partida após uma derrota. A equipe perdeu por 2 a 1 para o Fluminense em seu último jogo, resultado que prolongou uma sequência difícil e deixou o time de Baptista com pouca margem para erros em casa.

Antes dessa derrota, o Internacional havia mostrado que era capaz de apresentar um bom futebol. A vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo RJ e o triunfo por 2 a 1 sobre o Corinthians, mais cedo na temporada, demonstraram a qualidade do elenco, mas a falta de regularidade tem sido um problema.

O Coritiba também chega com preocupações. A equipe de Guilherme Bossle perdeu três de seus últimos cinco jogos na Série A, incluindo uma goleada por 4 a 0 sofrida diante do Fluminense, e seu desempenho defensivo nessa sequência preocupa.

Uma vitória ajudaria bastante o Internacional a deixar a parte de baixo da tabela. Para o Coritiba, três pontos fora de casa consolidariam sua posição no meio da tabela e aliviariam a pressão gerada pelos resultados recentes.

Continue lendo para saber tudo sobre como assistir a Internacional x Coritiba ao vivo, incluindo os canais de TV, as opções de transmissão pela internet e o horário de início da partida.

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