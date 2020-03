Onde assistir a Internacional x Brasil-RS, pelo Campeonato Gaúcho?

Colorados enfrentam Xavantes neste domingo antes do Gre-Nal histórico pela Libertadores

O encara o de pela segunda rodada da segunda fase do . A partida, que será disputada no Estádio do Beira-Rio, terá transmissão ao vivo pelo canal Sportv e pelo Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Internacional x DATA Domingo, 8 de março de 2020 LOCAL Beira-Rio - Alegre, BRA HORÁRIO 19h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Colorados estreiam na fase de grupos da Libertadores / Foto: Ricardo Duarte/Internacional/Divulgação

A partida terá transmissão ao vivo do Sportv e do Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

INTERNACIONAL

Antes do Gre-Nal histórico pela Libertadores, o Inter volta suas atenções para o Campeonato Gaúcho. Na primeira rodada da segunda fase do Estadual, o Inter empatou com o por 1 a 1. Mas o vem embalado com a boa vitória na estreia da fase de grupos da Libertadores. Na terça-feira, o Inter passeou contra o e venceu por 3 a 0, com um show do peruano Paolo Guerrero.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba, Saraiva (Rodinei), Bruno Fuchs, Víctor Cuesta e Uendel; Musto, Marcos Guilherme (Rodrigo Lindoso), Edenílson, Boschilia; D'Alessandro e Thiago Galhardo (Guerrero).

BRASIL DE PELOTAS

O Xavantes também vem empolgado pelo seu último resultado. O time bateu o Manaus e se classificou para a terceira fase da . Pela segunda fase do Campeonato Gaúcho, o time estreou com vitória: 1 a 0 contra o Novo Hamburgo.

Provável escalação do Brasil de Pelotas: Matheus Nogueira; Ednei, Lázaro, Heverton, Bruno ; Leandro Leite, Revson, Wellington Simião, Gegê; Gabriel Poveda

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Caxias 1 x 1 Internacional Campeonato Gaúcho 29 de fevereiro 2020 Internacional 3 x 0 Universidad Católica 03 de março de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Internacional Copa Libertadores 12 de merço de 2020 21h (de Brasília) São José x Internacional Campeontao Gaúcho 1 de março de 2020 A confirmar

BRASIL DE PELOTAS

JOGO CAMPEONATO DATA Brasil 1 x 1 Novo Hamburgo Campeonato Gaúcho 01 de março de 2020 Brasil 1 x 0 Manaus-AM Copa do Brasil 04 de março de 2020

Próximas partidas