Onde assistir a Internacional x Atlético-MG, pelo Brasileirão Série A 2019?

Equipes encerram a temporada neste domingo (8), às 16h (de Brasília), no Beira-Rio; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Apenas cumprindo tabela na última rodada do Campeonato Brasileiro, e entram em campo na tarde deste domingo (8), às 16h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada. Na Goal você acompanha a partida minuto a minuto em tempo real, clicando aqui!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Internacional x Atlético-MG DATA Domingo, 8 de dezembro LOCAL Estádio Beira-Rio - Alegre, RS HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

INTERNACIONAL

Com a ajuda do Palmeiras, que goleou o Goiás por 5 a 1 na última rodada, o garantiu uma vaga na de 2020 e entra em campo apenas para cumprir tabela no domingo.

Para o duelo, o técnico Zé Ricardo não poderá contar com Uendel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Para o seu lugar, Natanael deve ser entrar.

Por outro lado, Patrick e D'Alessandro são dúvidas.

Provável escalação do Inter: Marcelo Lomba; Heitor, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Natanael; Rodrigo Lindoso e Edenilson; Patrick, (Nonato) D'Alessandro (Neilton) e Guilherme Parede; Paolo Guerrero

ATLÉTICO-MG

Já classificado para a , o Atlético-MG aparece na 12ª posição, com 48 pontos.

No último jogo do ano, o goleiro Victor retorna ao time titular após se recuperar de uma tendinite no joelho.

Provável escalação do Atlético-MG: Victor; Guga, Leonardo Silva, Iago Maidana e Patric; José Welison, Jair, Otero, Cazares e Marquinhos; Di Santo

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 1 Internacional Brasileirão 30 de novembro 2 x 1 Internacional Brasileirão 4 de dezembro

ATLÉTICO-MG