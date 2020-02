Onde assistir a Inter x Grêmio, pela semifinal do Campeonato Gaúcho?

O clássico acontece neste sábado, às 16h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Todos os olhos do Rio Grande do Sul estarão voltados para a semi final do Gaúchão, neste sábado, às 16h30 (de Brasília): Inter e se enfrentarão pela 423ª vez. A partida acontecerá no Beira-Rio, com transmissão da RBS TV (no RS), na TV Aberta, e no Premiere, no pay-per-view, para todo o .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO x Grêmio DATA Sábado, 15 de fevereiro de 2020 LOCAL Estádio Beira-Rio - Alegre, Rio Grande do Sul HORÁRIO 16h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto:Ricardo Duarte/Internacional/Divulgação

O duelo terá tranmissão da RBS TV, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Tem Gre-Nal chegando na reta final do primeiro turno do ! 🇦🇹🇪🇪



Sabe quais são os estádios de um dos estaduais com mais tradição do Brasil? 🏟️🔥



Tem as arenas da capital e os caldeirões do interior! Só cuidado com a neblina em 🌫️ pic.twitter.com/cK93V8fS1H — Goal Brasil (@GoalBR) February 14, 2020

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Internacional

Depois de bater a Universidad de Chile e conseguir a tão sonhada classificação na pré-Libertadores, o tem mais uma decisão por jogar.

O clube enfrenta o Grêmio, seu maior rival, pelas semi finais da primeira etapa do Gaúchão, e busca nada além da vitória.

Para isso, a tendência é que Eduardo Coudet, treinador da equipe, escale o que tem de melhor à disposição, a fim de tentar sair com a vitória. Sem Patrick, lesionado na partida da Libertadores, o meia Gabriel Boschilia, autor do primeiro gol da vitória do Colorado, deve ganhar a posição.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Rodinei, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Moisés; Musto, Edenílson, Rodrigo Lindoso e Boschilia; D'Alessandro e Paolo Guerrero

Grêmio

Enquanto espera para estrear na , o Grêmio continua fazendo testes e tentando encontrar uma formação-base para 2020.

Para o duelo, o Imortal terá um grande desfalque: Walter Kannemann, um dos principais zagueiros do país, lesionado, foi submetido a cirurgia e desfalcará o Grêmio no clássico.

Assim, o Grêmio terá que continuar usando sua dupla de zaga reserva, David Braz e Paulo Miranda, para parar o ataque do Internacional. No entanto, o time deve contar com o retorno do meiocampista Matheus Henrique, valorizado após suas boas atuações pela seleção sub-23. Os outros jogaram que voltam da seleção também podem estrear

Provável escalação do Grêmio: Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Paulo Miranda e Bruno Cortez (Caio Henrique); Maicon, Matheus Henrique e Thiago Neves (Thaciano); , Luciano e Alisson

ÚLTIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 2 x 0 Novo Hamburgo Campeonato Gaúcho 08 de fevereiro Internacional 2 x 0 Universidad de Libertadores 11 de fevereiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Deportes x Internacional Libertadores a definir a definir Final (se passar) Campeonato Gaúcho 22 de fevereiro 16h (de Brasília)

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 5 x 0 Esportivo Campeonato Gaúcho 03 de fevereiro Aimoré 2 x 1 Grêmio Campeonato Gaúcho 09 de fevereiro

Próximas partidas