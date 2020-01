Onde assistir a Inter x Corinthians, pela semifinal da Copinha 2020?

Gaúchos e paulistas decidem primeiro finalista dessa edição nesta terça (21); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e disputam uma vaga na final da nesta terça-feira (21), às 19h15 (de Brasília). O duelo terá transmissão ao vivo do canal SporTV e, para quem não puder acompanhar, a Goal também trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real!

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Internacional x Corinthians DATA Terça-feira, 21 de janeiro de 2020 LOCAL Arena Barueri - Barueri, SP HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo do canal por assinatura SporTV. E na Goal você acompanha o antes, durante e pós jogo no nosso lance a lance, ao vivo!

INGRESSOS

Por questões de segurança, a primeira partida destas semifinais terá venda de ingressos: o valor para a torcida do Inter é de R$ 20 e para a torcida do Corinthians vai de R$ 20 à R$ 30, dependendo do setor na Arena Barueri.

A venda para a torcida corintiana está acontecendo no site dedicado do Corinthians ou no Fiel Torcedor, enquanto a torcida colorada pode fazer sua compra antecipada através da plataforma oficial da Copa São Paulo até a meia-noite desta segunda-feira. No caso de não esgotarem antes do início da partida, pontos físicos também estarão vendendo.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

INTERNACIONAL

Depois de bater o -SP, o Inter está há dois jogos do pentacampeonato da Copa . O clube não vence a competição desde 1998 e conta com os talentos de atletas como Bruno Praxedes e Cesinha para avançar.

Provável escalação do Internacional: Emerson Júnior; Lucas Mazetti, Tiago Barbosa, Carlos Eduardo e Leonardo Borges; Volnei, Cesinha e Praxedes; Matheus Monteiro, Caio Vidal e Guilherme Pato.

CORINTHIANS

Maior campeão da Copinha, o vem forte para conquistar o 11º título da competição. Depois de bater o Atlhetico-PR por 1 a 0, o clube paulista terá o Internacional pela frente

Com Tiago Nunes comandando o elenco profissional do Corinthians, a tendência é que mais e mais jovens recebam oportunidades no time de cima. Jogadores como Xavier e Gabriel Pereira já atraem os olhos da torcida.

Provável escalação do Corinthians: Guilherme; Daniel Marcos, Felipe e Ronald; Tiago Xavier, Lucas Pires, Gabriel Pereira e Rafael; Léo Pereira, Ruan Oliveira e Sandoval

CAMPANHA

CORINTHIANS

INTERNACIONAL