Onde assistir a Inter de Milão x Monchengladbach, pela Champions League?

Confronto desta quarta-feira (21) é válido pela primeira rodada do grupo B da Liga dos Campeões; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

A faz sua estreia na Liga dos Campeões 2020/21 nesta quarta-feira (21). Os italianos recebem o Borussia Monchengladbach em partida válida pela primeira rodada do Grupo D, às 16h (de Brasília). A partida será transmitida pelo canal Space, TV fechada, e no Facebook do Esporte Interativo. Na Goal, você poderá acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Inter de Milão x Monchengladbach DATA Quarta-feira, 21 de outubro de 2020 LOCAL Giuseppe Meazza - Milão, HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Getty Images)

A partida será transmitida pelo canal Space, TV fechada, no Facebook do Esporte Interativo e também pelo serviço de streaming do "EI Plus". Na Goal , você acompanha o minuto a minuto, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A Inter de Milão espera deixar para trás as últimas temporadas para voltar às oitavas de final da Liga dos Campeões. Para isso, estrear com o pé direito é fundamental. Para a partida desta quarta, Antonio Conte não poderá contar com Ashley Toung, Nainggolan, Gagliardini e Radu, enquanto Alexis Sánchez segue como dúvida.

Do outro lado, o Borussia Monchengladbach luta para ser a grande surpresa do grupo B, que também conta com e Shaktar Donetsk. Para o duelo de hoje, Marco Rose terá os desfalques de Poulsen, Lazaro, Benes e Zakaria. As apostas ficam na dupla de ataque formada pelos franceses Plea e Thuram.

Provável escalação do Inter de Milão: Handanovic; Darmian, De Vrij e Kolarov; Hakimi, Vidal, Brozovic, Barella e Perisic; Lukaku e Lautaro Martinez.

Provável escalação do Monchengladbach: Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi e Bensebaini; Kramer, Neuhaus e Stindl; Embolo, Plea e Thuram.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTER DE MILÃO

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 Inter de Milão 4 de outubro de 2020 Inter de Milão 1 x 2 Serie A 17 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Inter de Milão Serie A 24 de outubro de 2020 13h (de Brasília) x Inter de Milão 27 de outubro de 2020 14h55 (de Brasília)

MONCHENGLADBACH

JOGO CAMPEONATO DATA Colonia 1 x 3 Monchengladbach 3 de outubro de 2020 Monchengladbach 1 x 1 Bundesliga 17 de outubro de 2020

Próximas partidas